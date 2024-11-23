Из-за новых троллейбусов в Новосибирске увеличилась нехватка водителей

По словам Михаила Никулина, продление троллейбусных маршрутов привело к тому, что укомплектованность штата троллейбусных парков сейчас составляет всего 68%. Аналогичная картина наблюдается и в трамвайных депо — там штатное расписание заполнено на 72%. «Горэлектротранспорт» готовит водителей за свой счет, но поток желающих невелик, несмотря на то, что во всех подразделениях зарплаты водителей превышают 100 тысяч рублей в месяц.