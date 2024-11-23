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Posted 23 ноября, 04:23

Published 23 ноября, 04:23

Modified 23 ноября, 04:25

Updated 23 ноября, 04:25

Троллейбусы с автономных ходом увеличили доступность отдаленных микрорайонов

Из-за новых троллейбусов в Новосибирске увеличилась нехватка водителей

23 ноября 2024, 04:23
Фото: t.me/kudryavtsevmaksim. Троллейбусы с автономных ходом увеличили доступность отдаленных микрорайонов
Электротранспорт объявлен ключевым в развитии пассажирской городской сети, однако муниципальные перевозчики все сильнее сталкиваются с дефицитом кадров.

За два последних года Новосибирск получил 258 новых троллейбусов, что позволило на 80% обновить парк. А за счет того, что машины типа «Горожанин» обладают возможность двигаться автономно, без контактной сети, удалось заметно продлить действующие маршруты и улучшить транспортную доступность отдаленных микрорайонов. Это позволило более чем на 20% увеличить пассажиропоток.

«Дальнейший фокус будет касаться развития и рельсового транспорта, поскольку начиная с 2024 года решение губернатора Новосибирской области увеличен лимит софинансирования производства по модернизации трамвайных вагонов на базе совместного предприятия „БКМ-Сибирь“, уже с учетом перехода на качественно новую модель», — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

До конца текущего года на линию планируется выпустить 20 обновленных трамваев.

Однако при этом муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» еще острее стало чувствовать дефицит водителей.

По словам Михаила Никулина, продление троллейбусных маршрутов привело к тому, что укомплектованность штата троллейбусных парков сейчас составляет всего 68%. Аналогичная картина наблюдается и в трамвайных депо — там штатное расписание заполнено на 72%. «Горэлектротранспорт» готовит водителей за свой счет, но поток желающих невелик, несмотря на то, что во всех подразделениях зарплаты водителей превышают 100 тысяч рублей в месяц.

«С учётом того, что техника сегодня новая, считаем, что это тоже является привлекательным. Но работа действительно сложная, работа с людьми, работа в таком потоке транспорта. И, конечно, понимаем, что есть альтернативы, город у нас очень развит. Вакансий много, и удержать сложно», — констатирует Никулин.

Он добавил, что для поддержания конкурентного уровня зарплат в отрасли необходимо каждый год повышать тарифы на проезд.

Ранее городские власти заявляли, что основным вектором развития общественных пассажирских перевозок станет расширение сети электротранспорта. Причем маршруты трамваев, троллейбусов и проекта «Городская электричка» должны дополнять друг друга, их схемы и расписание движения должны быть взаимоувязаны.

Новосибирская область заняла 5 место по спросу на электрички в России
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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Трамвай#Водители#Дефицит кадров
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