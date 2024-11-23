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Posted 22 ноября, 21:02

Published 22 ноября, 21:02

Modified 22 ноября, 21:02

Updated 22 ноября, 21:02

Праздники в России и мире

Какой праздник 23 ноября — что нужно отмечать в этот день

22 ноября 2024, 21:02
Фото: 1MI. Праздники в России и мире
Сегодня, 23 ноября, отмечается множество праздников и памятных событий, которые затрагивают разные аспекты человеческой жизни — от религии и искусства до науки и обыденных радостей. Разбираемся, чем примечателен этот день.

Международные праздники

Международный день акварели

Этот праздник был учреждён в 1991 году мексиканским художником Альфредо Гуати Рохо. Он мечтал подчеркнуть уникальность акварели как изящного способа передачи красоты мира. В этот день художники всего мира проводят выставки, мастер-классы и пленэры.

Интересный факт: акварель как техника зародилась ещё в Древнем Китае во II веке, а в Европе получила популярность в эпоху Возрождения. Сегодня акварель символизирует легкость, воздушность и тонкость художественного выражения.

Процесс рисованияПроцесс рисования
Процесс рисования. Фото: 1MI

Международный день борьбы с безнаказанностью

Этот день был установлен организацией IFEX в 2011 году в память о трагедии в филиппинской провинции Магинданао, где в 2009 году были убиты 58 человек, включая 34 журналиста. День посвящён защите свободы слова и памяти жертв, пострадавших за свои убеждения.

День Фибоначчи

Число 23/11 соответствует началу знаменитого ряда Фибоначчи (1, 1, 2, 3…). Этот праздник посвящён итальянскому математику Леонардо Пизанскому, открывшему закономерность, лежащую в основе «золотого сечения». Она встречается в природе, архитектуре, искусстве и даже в финансовых системах.

Золотое сечениеЗолотое сечение
Золотое сечение. Фото: unsplash.com

Праздники в России

День памяти святого Георгия Победоносца

В православной традиции это один из дней, посвящённых памяти великомученика Георгия, покровителя воинов и земледельцев. Этот день связан с чудесами святого и его стойкостью в вере. Георгий Победоносец изображён на гербе Москвы, а его культ начал формироваться ещё в XIV веке при Дмитрии Донском.

Георгий ПобедоносецГеоргий Победоносец
Георгий Победоносец. Фото: Икона

Родион-ледолом

На Руси этот день называли Родион-ледолом из-за опасности выходить на тонкий лёд. Рыбаки считали его несчастливым для промысла. Было принято освящать хлеб и соль, чтобы кормить ими скотину, а также помогать нуждающимся. В этот день избегали долгов и новых начинаний.

Родион-ледоломРодион-ледолом
Родион-ледолом. Фото: Икона

Народные приметы:

  • Иней на деревьях — к морозам и снегопадам.
  • Туман — к потеплению.
  • Ветер — к метелям.

День вставания с той ноги

Шуточный праздник, популярный среди россиян. Он напоминает о важности позитивного начала дня и предлагает выбрать «правильную» ногу для подъёма с кровати.

Иней на растенияхИней на растениях
Иней на растениях. Фото: 1MI

Примечательные события в истории

  • 1852 год — в Англии изобрели первый в мире почтовый ящик.
  • 1923 год — американец Джейкоб Шик запатентовал первую электробритву.
  • 2004 год — состоялся релиз легендарной игры World of Warcraft.

Знаменитые личности, родившиеся в этот день

  • Николай Носов (1908–1976) — советский писатель, автор книг о Незнайке, ставших классикой детской литературы.
  • Венсан Кассель (1966) — французский актёр, известный по фильмам «Мона Лиза» и «Чёрный лебедь».
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#Алина Гурицкая#Культура#Общество#Православие#Россия#Память#История#Праздники
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