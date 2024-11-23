Какой праздник 23 ноября — что нужно отмечать в этот день

Этот день был установлен организацией IFEX в 2011 году в память о трагедии в филиппинской провинции Магинданао, где в 2009 году были убиты 58 человек, включая 34 журналиста. День посвящён защите свободы слова и памяти жертв, пострадавших за свои убеждения.