Какой праздник 23 ноября — что нужно отмечать в этот день

Posted 22 ноября, 21:02
Published 22 ноября, 21:02
Modified 22 ноября, 21:02
Updated 22 ноября, 21:02
Этот праздник был учреждён в 1991 году мексиканским художником Альфредо Гуати Рохо. Он мечтал подчеркнуть уникальность акварели как изящного способа передачи красоты мира. В этот день художники всего мира проводят выставки, мастер-классы и пленэры.
Интересный факт: акварель как техника зародилась ещё в Древнем Китае во II веке, а в Европе получила популярность в эпоху Возрождения. Сегодня акварель символизирует легкость, воздушность и тонкость художественного выражения.
Этот день был установлен организацией IFEX в 2011 году в память о трагедии в филиппинской провинции Магинданао, где в 2009 году были убиты 58 человек, включая 34 журналиста. День посвящён защите свободы слова и памяти жертв, пострадавших за свои убеждения.
Число 23/11 соответствует началу знаменитого ряда Фибоначчи (1, 1, 2, 3…). Этот праздник посвящён итальянскому математику Леонардо Пизанскому, открывшему закономерность, лежащую в основе «золотого сечения». Она встречается в природе, архитектуре, искусстве и даже в финансовых системах.
В православной традиции это один из дней, посвящённых памяти великомученика Георгия, покровителя воинов и земледельцев. Этот день связан с чудесами святого и его стойкостью в вере. Георгий Победоносец изображён на гербе Москвы, а его культ начал формироваться ещё в XIV веке при Дмитрии Донском.
На Руси этот день называли Родион-ледолом из-за опасности выходить на тонкий лёд. Рыбаки считали его несчастливым для промысла. Было принято освящать хлеб и соль, чтобы кормить ими скотину, а также помогать нуждающимся. В этот день избегали долгов и новых начинаний.
Народные приметы:
Шуточный праздник, популярный среди россиян. Он напоминает о важности позитивного начала дня и предлагает выбрать «правильную» ногу для подъёма с кровати.