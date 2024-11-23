Куда сдать старые книги в Новосибирске и можно ли на этом заработать

Если вы не готовы отдавать все деньги от продажи домашней библиотеки и хотите все-таки заработать на литературе, ваш путь лежит к букинистам. Но стоит понимать, что такие магазины заинтересованы, в первую очередь, в редких и старых экземплярах. Брать на реализацию книги, издававшиеся в СССР миллионными тиражами, они, скорее всего, не будут.