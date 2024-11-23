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Posted 23 ноября, 10:03

Published 23 ноября, 10:03

Modified 23 ноября, 10:05

Updated 23 ноября, 10:05

Далеко не все старые книги будут интересны другим читателям

Куда сдать старые книги в Новосибирске и можно ли на этом заработать

23 ноября 2024, 10:03
Фото: 1MI. Далеко не все старые книги будут интересны другим читателям
Многие годами не решаются избавиться от ненужной домашней библиотеки — Atas.Info изучил, как дать книге вторую жизнь.

Пыльные книжные полки, доставшиеся в наследство от родителей, издания, которые годам или даже десятилетиями не брали в руки — картина, хорошо знакомая многим в эпоху засилья электронных гаджетов. Понятно и нежелание просто выбросить ненужную литературу на помойку. Рассказываем, что сделать с книгами, чтобы принести пользу другим людям.

Электронные площадки

Выставить книги на продажу можно на популярных сайтах бесплатных объявлений. Соответствующие разделы есть у Авито и Юлы, можно воспользоваться ресурсом «Дару-дар», где люди бесплатно обмениваются вещами, в том числе и книгами.

Самый большой специализированный ресурс, где выставляется на продажу литература из частных коллекций — сайт LibeX. На момент написания этого текста в продаже там было выставлено 545 тысяч экземпляров.

Буккроссинг

Оставить прочитанную книгу, чтобы ее мог бесплатно взять почитать любой желающий — отличная идея. В Новосибирске такие специализированные полки или небольшие уличные будки существуют во всех районах. По данным сервиса 2GIS их, как минимум, 40. В реальности таких мест гораздо больше, иногда даже соседи в многоквартирном доме устраивают в подъезде подобный уголок.

Наиболее популярные точки буккроссинга можно посмотреть на этой карте.

Библиотеки

Многие библиотеки с радостью примут в дар ненужную литературу. Однако нужно понимать, что далеко не все авторы или произведения отсутствуют в книгохранилищах. Лучшим вариантом будет составить список имеющихся у вас книг и предварительно с ним зайти в гости к библиотекарям, чтобы обсудить, какие позиции им интересны.

Благотворительные организации

В Новосибирске книги можно сдать на продажу в котокафе Murchim, у него в городе работает три филиала. Вся выручка пойдет на нужды заведения, основная задача которого — поиск хозяев бездомным котикам.

Благотворительный секонд-хэнд Gusto, у которого так же работают три магазина, тоже готов взять книги на реализацию. вырученные деньги так же пойдут на благотворительные цели.

Букинистические магазины

Если вы не готовы отдавать все деньги от продажи домашней библиотеки и хотите все-таки заработать на литературе, ваш путь лежит к букинистам. Но стоит понимать, что такие магазины заинтересованы, в первую очередь, в редких и старых экземплярах. Брать на реализацию книги, издававшиеся в СССР миллионными тиражами, они, скорее всего, не будут.

— магазин «Букинист», ул. Зыряновская, 55
— букинистический отдел в магазине «Чкаловский», ул. Бродского, 2, к.2
 — антикварно-букинистический магазин «Книжная барахолка», ​Красный проспект, 161 Б, ​20 офис, цокольный этаж
— антикварно-букинистический магазин «Сибирская горница», ул. Советская, 26

К слову, за книгу с автографом основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского в Новосибирске просят один миллион рублей.

Новосибирск — самый читающий регион: какие книги оказались популярными
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