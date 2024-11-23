Народные приметы на день Федора Мороза — что нельзя делать 24 ноября

Posted 23 ноября, 15:16
Published 23 ноября, 15:16
Modified 23 ноября, 15:16
Updated 23 ноября, 15:16
Феодор Студит — византийский святой, родившийся в 758 году в Константинополе в знатной семье. Он получил прекрасное образование и в 32 года вместе с женой Анной принял монашество. Став игуменом Студийского монастыря, Фёдор разработал строгий устав, повлиявший на правила в монастырях Руси. Святой известен аскетичным образом жизни и противостоянием царскому гнёту, за что неоднократно терпел гонения. Он также боролся с движением иконоборцев, оставив множество богословских сочинений и писем.
На Руси считалось, что 24 ноября, или день Фёдора Студита, наступает время настоящих холодов. В северных областях уже выпадал снег, а деревни готовились к длительным зимним месяцам. День сопровождался традициями и ритуалами, направленными на привлечение удачи и благополучия в доме.
Традиции:
Интересный факт: Человек, рождённый 24 ноября, считается обладателем сильного и сурового характера. Талисманом таких людей считается камень цитрин, который помогает обрести уверенность и творческое вдохновение.