Народные приметы на день Федора Мороза — что нельзя делать 24 ноября

Феодор Студит — византийский святой, родившийся в 758 году в Константинополе в знатной семье. Он получил прекрасное образование и в 32 года вместе с женой Анной принял монашество. Став игуменом Студийского монастыря, Фёдор разработал строгий устав, повлиявший на правила в монастырях Руси. Святой известен аскетичным образом жизни и противостоянием царскому гнёту, за что неоднократно терпел гонения. Он также боролся с движением иконоборцев, оставив множество богословских сочинений и писем.