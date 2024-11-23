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Posted 23 ноября, 08:53

Published 23 ноября, 08:53

Modified 23 ноября, 09:06

Updated 23 ноября, 09:06

Журналисты подчеркивают, что это только модель, не имеющая отношения к реальным событиям

Новосибирск попал в зону «обстрела» ядерным оружием при моделировании

23 ноября 2024, 08:53
Фото: Телеканал «26» (Аргентина). Журналисты подчеркивают, что это только модель, не имеющая отношения к реальным событиям
Аргентинское телевидение показало, как мог бы выглядеть ядерный удар по территории России.

Аргентинский телеканал 26 показала в эфире компьютеную графику о том, как бы мог выглядеть ядераный удар стран НАТО по территории России. В ролик, который длится немногим более минуты, ракеты поражадют сначала южную часть страны в районе Дербента, Нальчика, Грозного. Затем под удар попадают западные территории — Смоленск, Брянск, Санкт-Петербург. После ракеты падают на московский регион, а затем атака уходит на восток, где под удар, в числе прочих городов, попадает Новосибирск.

Видео: Телеканал «26» (Аргентина). Компьютерная графика не имеет отношения к реальным планам западных армий и носит иллюстративный характер.

На днях представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен не исключил возможность обмена ядерными ударами между Россией и Америкой.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности применения всего стратегического арсенала в случае глобальной войны с Западом.

Решение наносить удары вглубь России: есть ли угроза для Новосибирска
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