Новосибирск попал в зону «обстрела» ядерным оружием при моделировании

Аргентинский телеканал 26 показала в эфире компьютеную графику о том, как бы мог выглядеть ядераный удар стран НАТО по территории России. В ролик, который длится немногим более минуты, ракеты поражадют сначала южную часть страны в районе Дербента, Нальчика, Грозного. Затем под удар попадают западные территории — Смоленск, Брянск, Санкт-Петербург. После ракеты падают на московский регион, а затем атака уходит на восток, где под удар, в числе прочих городов, попадает Новосибирск.