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Posted 23 ноября, 07:34

Published 23 ноября, 07:34

Modified 23 ноября, 07:36

Updated 23 ноября, 07:36

Саймири — это вид обезьян

Трогательное видео: новосибирский зоопарк показал малышей беличьих саймири

23 ноября 2024, 07:34
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo. Саймири — это вид обезьян
В Новосибирском зоопарке у беличьих саймири появилось потомство

Два малыша беличьх саймири появились на свет в Новосибирском зоопарке с разницей в неделю. Крошкам еще не исполнился месяц, они передвигаются на спине у мам, которые очень трогательно о них заботятся.

Обе мамы держатся вместе и поддерживают друг друга в заботе о потомстве. Как отмечают в зоопарке, скоро и малыши начнут играть вместе.

Беличьи саймири — вид обезьян, населяющих тропические леса Южной Америки. Основную часть своего времени проводят на деревьях.

Ранее мы рассказывали о том, что белой медведице Герде из зоопарка исполнилось 17 лет.

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