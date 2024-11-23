Трогательное видео: новосибирский зоопарк показал малышей беличьих саймири

Posted 23 ноября, 07:34
Published 23 ноября, 07:34
Modified 23 ноября, 07:36
Updated 23 ноября, 07:36
Два малыша беличьх саймири появились на свет в Новосибирском зоопарке с разницей в неделю. Крошкам еще не исполнился месяц, они передвигаются на спине у мам, которые очень трогательно о них заботятся.
Обе мамы держатся вместе и поддерживают друг друга в заботе о потомстве. Как отмечают в зоопарке, скоро и малыши начнут играть вместе.
Беличьи саймири — вид обезьян, населяющих тропические леса Южной Америки. Основную часть своего времени проводят на деревьях.
Ранее мы рассказывали о том, что белой медведице Герде из зоопарка исполнилось 17 лет.