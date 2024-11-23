Тротуары для пешеходов открыли на Октябрьском мосту в Новосибирске

Posted 23 ноября, 03:11
Published 23 ноября, 03:11
Modified 23 ноября, 03:13
Updated 23 ноября, 03:13
В мэрии Новосибирска сообщили, что тротуары на Октябрьском мосту официально открыты. Пешеходное движение с берега на берег было закрыто в ноябре 2022 года, в связи с капитальным ремонтом мостового перехода. В ходе реконструкции были восстановлены тротуары, историческое ограждение убрали и заменили на плохую копию.
В мэрии обещали, что это временное решение, позже будет установлено чугунное литье, идентичное оригинальному. Но сроков, когда это произойдет, не называли.
Те, что уже успел пройти по реконструированному мосту, делятся своими впечатлениями в соцсетях.
«Аккуратнее. С левого берега на правый, не доходя до воды, ограждения не поставили, а пешеходы ходят», — сообщает Марина Гладышева.
Кроме того, горожане жалуются, что тротуары на мосту покрыты слоем грязного снега и льда.