atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 03:11

Published 23 ноября, 03:11

Modified 23 ноября, 03:13

Updated 23 ноября, 03:13

Горожане жалуются на нечищенные тротуары

Тротуары для пешеходов открыли на Октябрьском мосту в Новосибирске

23 ноября 2024, 03:11
Фото: АСТ-54. Горожане жалуются на нечищенные тротуары
Проход по мосту был запрещен в течение двух лет, напомнили в муниципалитете.

В мэрии Новосибирска сообщили, что тротуары на Октябрьском мосту официально открыты. Пешеходное движение с берега на берег было закрыто в ноябре 2022 года, в связи с капитальным ремонтом мостового перехода. В ходе реконструкции были восстановлены тротуары, историческое ограждение убрали и заменили на плохую копию.

В мэрии обещали, что это временное решение, позже будет установлено чугунное литье, идентичное оригинальному. Но сроков, когда это произойдет, не называли.

Те, что уже успел пройти по реконструированному мосту, делятся своими впечатлениями в соцсетях.

«Аккуратнее. С левого берега на правый, не доходя до воды, ограждения не поставили, а пешеходы ходят», — сообщает Марина Гладышева.

Кроме того, горожане жалуются, что тротуары на мосту покрыты слоем грязного снега и льда.

Группа ВИС завершила строительный сезон на 4 мосту в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители и гости Новосибирска жалуются на скользкие тротуары и улицыМэр Новосибирска потребовал убрать тротуары от снегаРазвязку четвертого моста в Левобережье Новосибирска не сдадут до конца 2025 года
#Новосибирск#Открытие#Октябрьский мост#Тротуар#Пешеходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика