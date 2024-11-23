Тротуары для пешеходов открыли на Октябрьском мосту в Новосибирске

В мэрии Новосибирска сообщили, что тротуары на Октябрьском мосту официально открыты. Пешеходное движение с берега на берег было закрыто в ноябре 2022 года, в связи с капитальным ремонтом мостового перехода. В ходе реконструкции были восстановлены тротуары, историческое ограждение убрали и заменили на плохую копию.