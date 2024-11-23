В Новосибирске пропала 14-летняя немая девочка

Рост девочки 150 сантиметров, нормальное телосложение, глаза карие, волосы русые. У пропавшей инвалидность по слуху, ребенок не разговаривает. Была одета в ту же разноцветную куртку, что и на фото в ориентировке, черные брюки, белые сапоги, сине-розовая шапка с помпоном, с собой был серый школьный рюкзак.