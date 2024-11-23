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Posted 23 ноября, 04:50

Published 23 ноября, 04:50

Modified 23 ноября, 04:53

Updated 23 ноября, 04:53

Девочка пропала в пятницу, 22 ноября

В Новосибирске пропала 14-летняя немая девочка

23 ноября 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney. Девочка пропала в пятницу, 22 ноября
На поиски подростка вышли волонтеры, сообщили в отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики добровольческого отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 14-летнюю школьницу Александру Герус, которая 22 ноября вышла из дома в Ленинском районе и не вернулась.

Рост девочки 150 сантиметров, нормальное телосложение, глаза карие, волосы русые. У пропавшей инвалидность по слуху, ребенок не разговаривает. Была одета в ту же разноцветную куртку, что и на фото в ориентировке, черные брюки, белые сапоги, сине-розовая шапка с помпоном, с собой был серый школьный рюкзак.

Фото: vk.com/lizaalert_novosib

Любую информацию о пропавшей девочке можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 и по экстренному номеру 112.

Авито помогает в работе волонтеров «ЛизаАлерт» в Новосибирске
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#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Ребенок#Лиза Алерт
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