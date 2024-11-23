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Posted 23 ноября, 06:46

Published 23 ноября, 06:46

Modified 23 ноября, 06:48

Updated 23 ноября, 06:48

Накоплению вредных веществ будет способствовать отсутствие сильного ветра

В Новосибирске вводят режим «черного неба»: когда лучше не выходить из дома

23 ноября 2024, 06:46
Фото: 1MI. Накоплению вредных веществ будет способствовать отсутствие сильного ветра
В ближайшие дни ожидается накопление в воздухе опасных веществ, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

24 и 25 ноября в атмосфере над Новосибирском ожидается повышенная концентрация опасных для здоровья человека веществ. Накоплению загрязнений будут способствовать погодные условия — слабый южный и юго-западный ветер. Не исключено, что тревожное предупреждение будет продлено и на вторник, 26 ноября. В этот день по прогнозам ожидается дальнейшее ослабление ветра вплоть до полного штиля.

В ближайшие дни не стоит часто выходить на улицуВ ближайшие дни не стоит часто выходить на улицу
В ближайшие дни не стоит часто выходить на улицу.
Фото: meteo-nso.ru

Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности — самый начальный уровень по степени возникающей угрозы.

Однако при подобном предупреждении горожанам стоит ограничить своё пребывание на улице, не открывать окна и форточки, а для проветривания жилья использовать кондиционеры, не заниматься спортивными упражнениями на открытом воздухе.

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#Новосибирск#Предупреждение#Синоптики#Загрязнение воздуха#Атмосфера
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