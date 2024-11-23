В Новосибирске вводят режим «черного неба»: когда лучше не выходить из дома

24 и 25 ноября в атмосфере над Новосибирском ожидается повышенная концентрация опасных для здоровья человека веществ. Накоплению загрязнений будут способствовать погодные условия — слабый южный и юго-западный ветер. Не исключено, что тревожное предупреждение будет продлено и на вторник, 26 ноября. В этот день по прогнозам ожидается дальнейшее ослабление ветра вплоть до полного штиля.