В Новосибирске вводят режим «черного неба»: когда лучше не выходить из дома

Posted 23 ноября, 06:46
Published 23 ноября, 06:46
Modified 23 ноября, 06:48
Updated 23 ноября, 06:48
24 и 25 ноября в атмосфере над Новосибирском ожидается повышенная концентрация опасных для здоровья человека веществ. Накоплению загрязнений будут способствовать погодные условия — слабый южный и юго-западный ветер. Не исключено, что тревожное предупреждение будет продлено и на вторник, 26 ноября. В этот день по прогнозам ожидается дальнейшее ослабление ветра вплоть до полного штиля.
Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности — самый начальный уровень по степени возникающей угрозы.
Однако при подобном предупреждении горожанам стоит ограничить своё пребывание на улице, не открывать окна и форточки, а для проветривания жилья использовать кондиционеры, не заниматься спортивными упражнениями на открытом воздухе.