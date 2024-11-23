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Posted 23 ноября, 02:25

Published 23 ноября, 02:25

Modified 23 ноября, 02:27

Updated 23 ноября, 02:27

Интенсивность толчков в эпицентре составила 4 балла

Землетрясение произошло в Новосибирской области

23 ноября 2024, 02:25
Фото: freepik.ru. Интенсивность толчков в эпицентре составила 4 балла
Сейсмическую активность зафиксировали в Березовском сельсовете, передает геофизическая служба РАН.

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился рядом с поселком Малиновка в Новосибирском районе. Максимальная интенсивность составила 4 балла. Жертв и разрушений нет.

В последние годы частота землетрясений в Новосибирской области усиливается, подавляющее большинство из них фиксируют в Искитимском районе. Ученые связывают это с растущими темпами добычи угля открытым способом.

На территории района действуют три разреза компании «Сибантрацит». В ноябре началась добыча угля еще на одном разрезе, «Богатырь», принадлежащем компании «Коулстар».

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