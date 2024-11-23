Землетрясение произошло в Новосибирской области

Posted 23 ноября, 02:25
Published 23 ноября, 02:25
Modified 23 ноября, 02:27
Updated 23 ноября, 02:27
По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился рядом с поселком Малиновка в Новосибирском районе. Максимальная интенсивность составила 4 балла. Жертв и разрушений нет.
В последние годы частота землетрясений в Новосибирской области усиливается, подавляющее большинство из них фиксируют в Искитимском районе. Ученые связывают это с растущими темпами добычи угля открытым способом.
На территории района действуют три разреза компании «Сибантрацит». В ноябре началась добыча угля еще на одном разрезе, «Богатырь», принадлежащем компании «Коулстар».