Бастрыкин возмутился отсутствием отопления в селе Новосибирской области

Posted 24 ноября, 06:27
Published 24 ноября, 06:27
Modified 24 ноября, 06:29
Updated 24 ноября, 06:29
Жители поселка Линево, что в Искитимском районе, пожаловались на долгое отсутствие отопления. Также в домах часто нет горячей воды. Вину новосибирцы перекладывают на муниципальное предприятие, которое якобы не выполняет свои обязанности.
Следователи начали проверять данный факт. В отношении администрации села идет расследование дела из-за постоянных перебоев с подачей воды. Руководитель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад с результатами.
Также систематически происходят коммунальные аварии в Ленинском районе. 24 ноября нет отопления почти в 100 домах.