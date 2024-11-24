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Posted 24 ноября, 06:27

Published 24 ноября, 06:27

Modified 24 ноября, 06:29

Updated 24 ноября, 06:29

Отопления нет в домах

Бастрыкин возмутился отсутствием отопления в селе Новосибирской области

24 ноября 2024, 06:27
Фото: 1MI. Отопления нет в домах
До Следственного комитета дошло отключение отопления в новосибирском селе, проинформировало ведомство.

Жители поселка Линево, что в Искитимском районе, пожаловались на долгое отсутствие отопления. Также в домах часто нет горячей воды. Вину новосибирцы перекладывают на муниципальное предприятие, которое якобы не выполняет свои обязанности.

Следователи начали проверять данный факт. В отношении администрации села идет расследование дела из-за постоянных перебоев с подачей воды. Руководитель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад с результатами.

Также систематически происходят коммунальные аварии в Ленинском районе. 24 ноября нет отопления почти в 100 домах.

В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отключение#Горячая вода#Дело#Александр Бастрыкин
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