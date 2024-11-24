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Posted 24 ноября, 09:23

Published 24 ноября, 09:23

Modified 24 ноября, 09:25

Updated 24 ноября, 09:25

Ребенок пострадал

Бастрыкин заинтересовался падением наледи на ребенка в Новосибирске

24 ноября 2024, 09:23
Фото: 1MI. Ребенок пострадал
В Новосибирске лед упал с крыши на ребенка: в дело вмешался глава СКР, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 19 ноября. Ребенок шел по улице Немировича-Данченко. У дома №153 на него упала глыба льда прямо с крыши. Мальчик пострадал. Его доставили в больницу.

Данным происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. СК начал проверку, а результаты представят главе центрального аппарата.

Бастрыкин также заинтересовался отсутствием отопления в селе Линево. Там регулярно отключают тепло вместе с горячей водой, от чего устали местные жители. Трубы также остывают и в квартирах Ленинского района: тепла нет в 100 домах.

Из-за аварии десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Лед#Александр Бастрыкин
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