Бастрыкин заинтересовался падением наледи на ребенка в Новосибирске

Posted 24 ноября, 09:23
Published 24 ноября, 09:23
Modified 24 ноября, 09:25
Updated 24 ноября, 09:25
Инцидент произошел 19 ноября. Ребенок шел по улице Немировича-Данченко. У дома №153 на него упала глыба льда прямо с крыши. Мальчик пострадал. Его доставили в больницу.
Данным происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. СК начал проверку, а результаты представят главе центрального аппарата.
Бастрыкин также заинтересовался отсутствием отопления в селе Линево. Там регулярно отключают тепло вместе с горячей водой, от чего устали местные жители. Трубы также остывают и в квартирах Ленинского района: тепла нет в 100 домах.