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Posted 23 ноября, 21:03

Published 23 ноября, 21:03

Modified 23 ноября, 21:03

Updated 23 ноября, 21:03

Мама с ребенком

День матери и Черная пятница — какие праздники отмечают 24 ноября

23 ноября 2024, 21:03
Фото: Изображение Midjourney. Мама с ребенком
24 ноября — это день, наполненный важными событиями и яркими традициями. Сегодня в мире чествуют матерей, защищают моржей и даже призывают отказаться от покупок. Подробнее о праздниках этого дня — в нашем материале.

День матери в России

В 2024 году День матери выпадает на 24 ноября, последнее воскресенье ноября. Этот праздник был учреждён в России в 1998 году по инициативе Государственной думы, чтобы подчеркнуть значение материнства и уважение к женщинам, которые растят детей.

Традиции включают концерты, тематические акции, семейные встречи и подарки для мам. Символом праздника стала нежная незабудка — цветок, олицетворяющий заботу и любовь.

Что подарить маме? Это может быть символический букет, тёплый шарф или поделка, сделанная своими руками. Главное — искренность, ведь для матерей важны не только подарки, но и внимание.

Отмечают День материОтмечают День матери
Отмечают День матери. Фото: 1MI

День моржа

Этот экологический праздник, учреждённый в 2008 году Всемирным фондом дикой природы (WWF), привлекает внимание к сокращению численности моржей.

Дата выбрана не случайно: в конце ноября тихоокеанские моржи перемещаются из Чукотского моря в Берингов пролив, где они особенно уязвимы.

Мероприятия проходят в арктических регионах России: проводятся экологические акции, лекции и флешмобы, а учёные напоминают о необходимости защиты этих морских млекопитающих.

Поздравляют моржейПоздравляют моржей
Поздравляют моржей. Фото: 1MI

Чёрная пятница и Всемирный день отказа от покупок

Ироничное совпадение: в этот день сосуществуют две противоположные инициативы.

  • Чёрная пятница знаменует собой начало рождественских распродаж, когда миллионы людей устремляются в магазины за скидками.
  • В то же время День отказа от покупок предлагает осознать опасность чрезмерного потребления. Организаторы акции призывают на 24 часа отказаться от любых покупок, чтобы задуматься о влиянии потребительского поведения на окружающий мир.
Объявляются распродажиОбъявляются распродажи
Объявляются распродажи. Фото: 1MI

Другие праздники 24 ноября

  • День друзей в США — в день рождения Дейла Карнеги, автора книги «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей».
  • День уникального таланта — праздник, вдохновляющий людей раскрывать свои способности.
  • День эволюции — напоминание о прогрессе, который человечество прошло благодаря науке и открытиям.
Друзья отмечают в СШАДрузья отмечают в США
Друзья отмечают в США. Фото: Изображение Midjourney

Народный календарь: Федор Студит

В православной традиции 24 ноября отмечается память святого Феодора Студита. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и ссориться, чтобы не накликать беду на дом. Принято было молиться о семейном благополучии и помогать нуждающимся.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия
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