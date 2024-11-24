День матери и Черная пятница — какие праздники отмечают 24 ноября

Posted 23 ноября, 21:03
Published 23 ноября, 21:03
Modified 23 ноября, 21:03
Updated 23 ноября, 21:03
В 2024 году День матери выпадает на 24 ноября, последнее воскресенье ноября. Этот праздник был учреждён в России в 1998 году по инициативе Государственной думы, чтобы подчеркнуть значение материнства и уважение к женщинам, которые растят детей.
Традиции включают концерты, тематические акции, семейные встречи и подарки для мам. Символом праздника стала нежная незабудка — цветок, олицетворяющий заботу и любовь.
Что подарить маме? Это может быть символический букет, тёплый шарф или поделка, сделанная своими руками. Главное — искренность, ведь для матерей важны не только подарки, но и внимание.
Этот экологический праздник, учреждённый в 2008 году Всемирным фондом дикой природы (WWF), привлекает внимание к сокращению численности моржей.
Дата выбрана не случайно: в конце ноября тихоокеанские моржи перемещаются из Чукотского моря в Берингов пролив, где они особенно уязвимы.
Мероприятия проходят в арктических регионах России: проводятся экологические акции, лекции и флешмобы, а учёные напоминают о необходимости защиты этих морских млекопитающих.
Ироничное совпадение: в этот день сосуществуют две противоположные инициативы.
В православной традиции 24 ноября отмечается память святого Феодора Студита. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и ссориться, чтобы не накликать беду на дом. Принято было молиться о семейном благополучии и помогать нуждающимся.