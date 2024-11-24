День матери в России: история, традиции и дата в 2024 году

Posted 23 ноября, 21:01
Published 23 ноября, 21:01
Modified 23 ноября, 21:01
Updated 23 ноября, 21:01
День матери в России в 2024 году выпадает на 24 ноября, традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот день объединяет семьи, подчеркивая важность материнства и роль женщин, дарующих жизнь и воспитывающих детей.
Праздник сравнительно молод: он был учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1998 году. Его целью стало привлечение внимания к материнству и укрепление семейных ценностей. Однако попытки учредить подобный праздник предпринимались и раньше.
Широкое признание праздник получил в 1990-х, когда его начали отмечать на региональном уровне, например, в Якутии, Башкирии и Челябинской области. Сегодня День матери — это важная дата федерального календаря.
Российским символом Дня матери стала незабудка — цветок, олицетворяющий искреннюю и преданную любовь. Этот трогательный символ часто используется в праздничных открытках и сувенирах.
В этот день по всей стране проводятся мероприятия, посвященные чествованию матерей:
Праздник стал поводом для проведения всероссийской акции «Мама, я тебя люблю», во время которой дети пишут благодарственные письма матерям.
Во всем мире материнству посвящены особые даты:
История праздника уходит корнями в древность: в античной Греции чествовали богиню Гею, прародительницу всех богов. В христианских традициях матери отождествлялись с образом Девы Марии.
Праздник — это время для искренних слов благодарности. Вы можете поздравить маму:
Главное — внимание и забота. День матери — напоминание о том, что самые важные слова нужно говорить чаще, чем раз в году.
Выбор подарка зависит от предпочтений вашей мамы. Вот несколько идей: