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Posted 23 ноября, 21:01

Published 23 ноября, 21:01

Modified 23 ноября, 21:01

Updated 23 ноября, 21:01

Мама с новорожденным

День матери в России: история, традиции и дата в 2024 году

23 ноября 2024, 21:01
Фото: 1MI. Мама с новорожденным
День матери — один из самых светлых праздников. В этот день мы чествуем тех, кто дарит жизнь, окружает нас любовью и поддержкой с первых мгновений существования. Этот праздник стал символом признания неоценимого труда матерей.

Когда День матери в 2024 году

День матери в России в 2024 году выпадает на 24 ноября, традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот день объединяет семьи, подчеркивая важность материнства и роль женщин, дарующих жизнь и воспитывающих детей.

История Дня матери в России

Праздник сравнительно молод: он был учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1998 году. Его целью стало привлечение внимания к материнству и укрепление семейных ценностей. Однако попытки учредить подобный праздник предпринимались и раньше.

  • В 1915 году главный инструктор петроградского отряда скаутов Рагнар Фернберг предложил идею, но инициатива не прижилась.
  • В 1988 году учительница из Баку Эльмира Гусейнова организовала День матери в школах.
Мать с грудничкомМать с грудничком
Мать с грудничком. Фото: 1MI

Широкое признание праздник получил в 1990-х, когда его начали отмечать на региональном уровне, например, в Якутии, Башкирии и Челябинской области. Сегодня День матери — это важная дата федерального календаря.

Символ праздника

Российским символом Дня матери стала незабудка — цветок, олицетворяющий искреннюю и преданную любовь. Этот трогательный символ часто используется в праздничных открытках и сувенирах.

Традиции празднования

В этот день по всей стране проводятся мероприятия, посвященные чествованию матерей:

  • Концерты и выставки. Школы, детские сады и библиотеки организуют творческие выступления и конкурсы детских рисунков.
  • Награды. Государство вручает матерям высокие знаки отличия. Среди них:
    • Звание «Мать-героиня». Присваивается женщинам, воспитывающим 10 и более детей, с денежным вознаграждением в 1 000 000 рублей.
    • Орден «Родительская слава». Для семей с семью и более детьми, награда сопровождается выплатой 500 000 рублей.
    • Региональные награды. Например, медаль «Материнство» в Вологодской области.
Детские ножкиДетские ножки
Детские ножки. Фото: 1MI

Акции и инициативы

Праздник стал поводом для проведения всероссийской акции «Мама, я тебя люблю», во время которой дети пишут благодарственные письма матерям.

День матери в других странах

Во всем мире материнству посвящены особые даты:

  • Во второе воскресенье мая (США, Канада, Германия, Япония).
  • 14 октября — День матери в Беларуси.
  • 7 апреля — в Армении.

История праздника уходит корнями в древность: в античной Греции чествовали богиню Гею, прародительницу всех богов. В христианских традициях матери отождествлялись с образом Девы Марии.

Как провести День матери

Праздник — это время для искренних слов благодарности. Вы можете поздравить маму:

  • Лично, в теплой домашней обстановке.
  • Красивой открыткой с пожеланиями.
  • Рукодельным подарком, например, приготовив любимое блюдо.

Главное — внимание и забота. День матери — напоминание о том, что самые важные слова нужно говорить чаще, чем раз в году.

Мать с ребенкомМать с ребенком
Мать с ребенком. Фото: 1MI

Идеи подарков для мамы

Выбор подарка зависит от предпочтений вашей мамы. Вот несколько идей:

  1. Подарки-воспоминания. Фотоальбомы или сувениры с семейными фотографиями.
  2. Подарки-впечатления. Совместный поход в театр, ресторан или СПА.
  3. Практичные подарки. Техника для дома, например, робот-пылесос или кофемашина.
  4. Для души. Хобби-наборы, пазлы или оригинальные аксессуары.
  5. Цветы. Букет из незабудок или любимых цветов вашей мамы.
Как поздравить маму в День матери: трогательные поздравления и необычные подарки
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#История#Женщины#День матери#Традиции#Материнство
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