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Posted 24 ноября, 16:11

Published 24 ноября, 16:11

Modified 24 ноября, 16:11

Updated 24 ноября, 16:11

Военные на параде

День миротворца 25 ноября: какие еще праздники отмечеют в эту дату

24 ноября 2024, 16:11
Фото: 1MI. Военные на параде
25 ноября — насыщенный день, который объединяет как важные официальные даты, так и культурные, религиозные и народные традиции. В этот день в России чествуют военных миротворцев, гармонистов, а также отмечают международные и региональные праздники.

День российского военного миротворца

Этот праздник, учреждённый в 2016 году, посвящён военным, которые участвуют в миротворческих миссиях для предотвращения конфликтов. Дата выбрана в память о первой официальной миротворческой миссии советских военнослужащих, начавшейся 25 ноября 1973 года на Ближнем Востоке.

Российские миротворцы сегодня служат на постах в Карабахском регионе Азербайджана, поддерживают мир на территориях СНГ и активно участвуют в операциях ООН. Основной центр подготовки специалистов — 15-я мотострелковая миротворческая бригада в Самарской области.

Миротворцы под эгидой ООН работают не только в зонах конфликтов, но и в постконфликтных регионах, обеспечивая гуманитарную помощь и стабильность. Россия входит в десятку стран с самым большим количеством военных наблюдателей в этих миссиях.

Военные в формеВоенные в форме
Военные в форме. Фото: 1MI

День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Этот международный день, установленный ООН, акцентирует внимание на проблеме насилия, с которой сталкиваются женщины и девочки. Дата выбрана в память о сестрах Мирабаль — активистках из Доминиканской Республики, убитых в 1960 году.

ООН ежегодно запускает 16-дневную кампанию, завершающуюся 10 декабря, в Международный день прав человека. Цель кампании — привлечь внимание к нарушениям прав женщин, создать программы профилактики и поддержки.

Мужчина с ножомМужчина с ножом
Мужчина с ножом. Фото: 1MI

День Олонхо в Якутии

В Республике Саха (Якутия) 25 ноября посвящён одному из крупнейших эпосов человечества — Олонхо. Это собрание мифов, сказаний и стихотворных произведений, которое ЮНЕСКО признало шедевром нематериального культурного наследия в 2005 году.

Исполнители олонхо — олонхосуты — способны исполнять эпические поэмы, длиной до 36 тысяч строк, без музыкального сопровождения. В день праздника в Якутии организуются выставки, мастер-классы и представления, посвящённые этому древнему искусству.

Праздник в ЯкутииПраздник в Якутии
Праздник в Якутии. Фото: oboyplus.ru

День домашней кухни

Этот неофициальный праздник приглашает людей вспомнить о ценности готовки дома. Домашняя кухня объединяет семью, создаёт уют и позволяет экспериментировать с рецептами.

Особых традиций у праздника нет, но идеи для его проведения очевидны: совместное приготовление блюд, создание новых рецептов или воссоздание давно забытых семейных лакомств. Это также повод задуматься о преимуществах домашней еды перед магазинными полуфабрикатами.

Накрытый столНакрытый стол
Накрытый стол. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы и традиции

Иван Снежный

В православной традиции 25 ноября чтут Иоанна Милостивого — патриарха Александрийского, который прославился заботой о бедных и аскетизмом.

На Руси этот день считался временем первых крепких морозов. Считалось, что снег, выпавший на Ивана, сулит тёплую зиму. А если в этот день начинались морозы, ждали раннюю весну.

Приметы на 25 ноября:

  • Снег пошёл — к тёплой погоде.
  • Лёгкий мороз — к ясным и холодным дням.
  • Обновки, купленные в этот день, будут служить долго.
Заснеженный паркЗаснеженный парк
Заснеженный парк. Фото: 1MI

Традиция завершать свадебные дни

С Иванова дня на Руси прекращали играть свадьбы, откладывая торжества до конца зимы. Этот день был также временем ярмарок, на которых покупали тёплую одежду и хозяйственные вещи.

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