День миротворца 25 ноября: какие еще праздники отмечеют в эту дату

25 ноября — насыщенный день, который объединяет как важные официальные даты, так и культурные, религиозные и народные традиции. В этот день в России чествуют военных миротворцев, гармонистов, а также отмечают международные и региональные праздники.

День российского военного миротворца Этот праздник, учреждённый в 2016 году, посвящён военным, которые участвуют в миротворческих миссиях для предотвращения конфликтов. Дата выбрана в память о первой официальной миротворческой миссии советских военнослужащих, начавшейся 25 ноября 1973 года на Ближнем Востоке. Российские миротворцы сегодня служат на постах в Карабахском регионе Азербайджана, поддерживают мир на территориях СНГ и активно участвуют в операциях ООН. Основной центр подготовки специалистов — 15-я мотострелковая миротворческая бригада в Самарской области. Миротворцы под эгидой ООН работают не только в зонах конфликтов, но и в постконфликтных регионах, обеспечивая гуманитарную помощь и стабильность. Россия входит в десятку стран с самым большим количеством военных наблюдателей в этих миссиях. Военные в форме . Фото: 1MI День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Этот международный день, установленный ООН, акцентирует внимание на проблеме насилия, с которой сталкиваются женщины и девочки. Дата выбрана в память о сестрах Мирабаль — активистках из Доминиканской Республики, убитых в 1960 году. ООН ежегодно запускает 16-дневную кампанию, завершающуюся 10 декабря, в Международный день прав человека. Цель кампании — привлечь внимание к нарушениям прав женщин, создать программы профилактики и поддержки. Мужчина с ножом . Фото: 1MI День Олонхо в Якутии В Республике Саха (Якутия) 25 ноября посвящён одному из крупнейших эпосов человечества — Олонхо. Это собрание мифов, сказаний и стихотворных произведений, которое ЮНЕСКО признало шедевром нематериального культурного наследия в 2005 году. Исполнители олонхо — олонхосуты — способны исполнять эпические поэмы, длиной до 36 тысяч строк, без музыкального сопровождения. В день праздника в Якутии организуются выставки, мастер-классы и представления, посвящённые этому древнему искусству. Праздник в Якутии . Фото: oboyplus.ru День домашней кухни Этот неофициальный праздник приглашает людей вспомнить о ценности готовки дома. Домашняя кухня объединяет семью, создаёт уют и позволяет экспериментировать с рецептами. Особых традиций у праздника нет, но идеи для его проведения очевидны: совместное приготовление блюд, создание новых рецептов или воссоздание давно забытых семейных лакомств. Это также повод задуматься о преимуществах домашней еды перед магазинными полуфабрикатами. Накрытый стол . Фото: Изображение Midjourney Народные приметы и традиции Иван Снежный В православной традиции 25 ноября чтут Иоанна Милостивого — патриарха Александрийского, который прославился заботой о бедных и аскетизмом. На Руси этот день считался временем первых крепких морозов. Считалось, что снег, выпавший на Ивана, сулит тёплую зиму. А если в этот день начинались морозы, ждали раннюю весну. Приметы на 25 ноября: Снег пошёл — к тёплой погоде.

Лёгкий мороз — к ясным и холодным дням.

Обновки, купленные в этот день, будут служить долго. Заснеженный парк . Фото: 1MI Традиция завершать свадебные дни С Иванова дня на Руси прекращали играть свадьбы, откладывая торжества до конца зимы. Этот день был также временем ярмарок, на которых покупали тёплую одежду и хозяйственные вещи. Я знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательных Узнать подробнее Читайте также: Пройдут только внимательные — сможешь ли узнать советский фильм по кадру. Тест Справится только знаток советского кино: угадай фильм по первому кадру — тест Эта странная реклама: только советскй человек помнит, что было на этих плакатах. Тест