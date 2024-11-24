Из-за аварии десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления

Posted 24 ноября, 03:24
Published 24 ноября, 03:24
Modified 24 ноября, 04:29
Updated 24 ноября, 04:29
Аварийное отключение теплоснабжения произошло в Ленинском районе утром 24 ноября. Тепла нет в домах по улицам Волховской, Оборонной, Олекминской и на 1-м Вертковском переулке.
Всего без отопления сейчас 62 дома. Все дело в том, что был найден дефект на теплотрассах на улицах Пермская и Полтавская. К его ликвидации уже приступили. Работы планируется завершить через сутки, до 6 утра 25 ноября.
В Новосибирске все чаще стали проходить аварийные отключения тепла в домах, когда за окном сохраняется минусовая температура. Все дело в авариях на тепловых сетях.