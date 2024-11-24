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Posted 24 ноября, 03:24

Published 24 ноября, 03:24

Modified 24 ноября, 04:29

Updated 24 ноября, 04:29

Люди сидят без тепла

Из-за аварии десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления

24 ноября 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney. Люди сидят без тепла
В Новосибирске десятки домов остались без тепла, о чем свидетельствуют данные с карты «Мой Новосибирск».

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в Ленинском районе утром 24 ноября. Тепла нет в домах по улицам Волховской, Оборонной, Олекминской и на 1-м Вертковском переулке.

Всего без отопления сейчас 62 дома. Все дело в том, что был найден дефект на теплотрассах на улицах Пермская и Полтавская. К его ликвидации уже приступили. Работы планируется завершить через сутки, до 6 утра 25 ноября.

В Новосибирске все чаще стали проходить аварийные отключения тепла в домах, когда за окном сохраняется минусовая температура. Все дело в авариях на тепловых сетях.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Коммунальная авария
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