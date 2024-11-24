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Posted 24 ноября, 13:47

Published 24 ноября, 13:47

Modified 24 ноября, 13:49

Updated 24 ноября, 13:49

ХК «Сибирь» уступил «Металлургу» во время выездного матча

Итог встречи «Сибири» и «Металлурга» огорчил новосибирских болельщиков

24 ноября 2024, 13:47
Фото: ВК «ХК Сибирь».

ХК «Сибирь» уступил «Металлургу» во время выездного матча

Сибирские хоккеисты не оправдали надежд болельщиков и отправились домой после поражения, игра закончилась несколько минут назад.

Сибиряки приехали в Магнитогорск для проведения очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ. К большому сожалению новосибирских болельщиков, ХК «Сибирь» уступил соперникам.

Итоговый счет встречи 3:1. У металлургов реализовали голевые передачи Юров, Зернов и Вовченко. У сибиряков отличился Яковлев. По итогам всех проведенных встреч «Сибирь» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, а «Металлург» пятую.

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#Екатерина Нимко#Спорт#Общество#Хоккей#Матч#Хк сибирь
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