Итог встречи «Сибири» и «Металлурга» огорчил новосибирских болельщиков

Итоговый счет встречи 3:1. У металлургов реализовали голевые передачи Юров, Зернов и Вовченко. У сибиряков отличился Яковлев. По итогам всех проведенных встреч «Сибирь» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, а «Металлург» пятую.