Итог встречи «Сибири» и «Металлурга» огорчил новосибирских болельщиков

Posted 24 ноября, 13:47
Published 24 ноября, 13:47
Modified 24 ноября, 13:49
Updated 24 ноября, 13:49
Сибиряки приехали в Магнитогорск для проведения очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ. К большому сожалению новосибирских болельщиков, ХК «Сибирь» уступил соперникам.
Итоговый счет встречи 3:1. У металлургов реализовали голевые передачи Юров, Зернов и Вовченко. У сибиряков отличился Яковлев. По итогам всех проведенных встреч «Сибирь» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, а «Металлург» пятую.