Митя Фомин станцую трагедию под свою песню в шоу «Звездные танцы»

Posted 24 ноября, 07:54
Published 24 ноября, 07:54
Modified 24 ноября, 07:57
Updated 24 ноября, 07:57
В новом выпуске шоу «Звездные танцы» (16+) новосибирцы продолжают бороться за победу. На кону — 10 млн рублей. В программе участвуют Дава и Митя Фомин.
Со звездами танцуют профессиональные хореографы. Оценивают их жюри. Больше всего нахваливают блогера Давида Манукяна. Его танцы получают наивысшие оценки.
А вот певца Митю Фомина так не хвалят. В новом выпуске он пообещал станцевать трагедию. Танец будет исполнен под его авторскую песню. Увидеть выпуск можно в воскресенье вечером.
Ранее ученый из Новосибирска обыграл политолога в финале «Своей игры».