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Posted 24 ноября, 07:54

Published 24 ноября, 07:54

Modified 24 ноября, 07:57

Updated 24 ноября, 07:57

Новосибирец станцует

Митя Фомин станцую трагедию под свою песню в шоу «Звездные танцы»

24 ноября 2024, 07:54
Фото: ТНТ. Новосибирец станцует

Певец из Новосибирска Митя Фомин станцует под свою песню в шоу «Звездные танцы»

Новосибирский певец Митя Фомин поразит зрителей своим танцем, рассказал телеканал ТНТ.

В новом выпуске шоу «Звездные танцы» (16+) новосибирцы продолжают бороться за победу. На кону — 10 млн рублей. В программе участвуют Дава и Митя Фомин.

Со звездами танцуют профессиональные хореографы. Оценивают их жюри. Больше всего нахваливают блогера Давида Манукяна. Его танцы получают наивысшие оценки.

А вот певца Митю Фомина так не хвалят. В новом выпуске он пообещал станцевать трагедию. Танец будет исполнен под его авторскую песню. Увидеть выпуск можно в воскресенье вечером.

Ранее ученый из Новосибирска обыграл политолога в финале «Своей игры».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Танцы#Дава#Митя Фомин
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