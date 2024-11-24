Новосибирска модель Playboy опустилась в мексиканский океан на глубину в 20 м

Posted 24 ноября, 11:31
Published 24 ноября, 11:31
Modified 24 ноября, 11:33
Updated 24 ноября, 11:33
Уроженка Новосибирской области Елена Перминова поделилась в социальных сетях своим достижением. Она спустилась на 20 метров глубины без использования акваланга.
Пройдя через темноту на глубине 11 метров, Елена видела лишь веревку, за которую держалась. Несмотря на страх, она преодолела его. По словам девушки, самым сложным оказалось надеть специальный костюм, на что у нее ушло примерно час.
Елене Перминовой 38 лет. Она родилась в Бердске. Прославилась сибирячка как модель журнала Playboy. Она замужем 64-летним миллиардером Александром Лебедевым.