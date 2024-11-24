Парень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске — есть пострадавшие

Все произошло рано утром 24 ноября в Октябрьском районе. Автомобилем Nissan March управлял 23-летний мужчина. На улице Кирова молодой человек врезался в Mercedes. Второй машиной управлял 36-летний водитель. Он остановил транспортное средство перед светофором.