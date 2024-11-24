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Posted 24 ноября, 02:52

Published 24 ноября, 02:52

Modified 24 ноября, 03:09

Updated 24 ноября, 03:09

Есть погибший

Парень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске — есть пострадавшие

24 ноября 2024, 02:52
Фото: ГАИ. Есть погибший

В Новосибирске парень погиб в ДТП с иномаркой

В Новосибирске случилась смертельная авария с молодым человеком, подробности дали в МАСС и в ГАИ.

Все произошло рано утром 24 ноября в Октябрьском районе. Автомобилем Nissan March управлял 23-летний мужчина. На улице Кирова молодой человек врезался в Mercedes. Второй машиной управлял 36-летний водитель. Он остановил транспортное средство перед светофором.

После столкновения водитель Nissan погиб, его 18-летняя пассажирка получила травмы и доставлена в больницу. По информации МАСС, спасатели помогли выбраться из салона еще одному 23-летнему пассажиру.

На месте аварии разбирались сотрудники ГАИ. Они установят все обстоятельства. Ранее пострадавшая в ДТП мать родила ребенка.

Виновника ДТП с погибшим ребенком арестовали в Новосибирске
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