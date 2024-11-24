Парень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted 24 ноября, 02:52
Published 24 ноября, 02:52
Modified 24 ноября, 03:09
Updated 24 ноября, 03:09
Все произошло рано утром 24 ноября в Октябрьском районе. Автомобилем Nissan March управлял 23-летний мужчина. На улице Кирова молодой человек врезался в Mercedes. Второй машиной управлял 36-летний водитель. Он остановил транспортное средство перед светофором.
После столкновения водитель Nissan погиб, его 18-летняя пассажирка получила травмы и доставлена в больницу. По информации МАСС, спасатели помогли выбраться из салона еще одному 23-летнему пассажиру.
На месте аварии разбирались сотрудники ГАИ. Они установят все обстоятельства. Ранее пострадавшая в ДТП мать родила ребенка.