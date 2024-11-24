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Posted 24 ноября, 08:44

Published 24 ноября, 08:44

Modified 24 ноября, 08:46

Updated 24 ноября, 08:46

Крысы бегают

Полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы» в Новосибирске

24 ноября 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney. Крысы бегают
Крысы атаковали Октябрьский район Новосибирска: они бегают по помойкам и пугают людей, о чем рассказали сами горожане.

Происходит все на Бориса Богаткова. У дома №206 заметили множество крыс. Грызуны атаковали мусорку. Крысятник развели возле остановки общественного транспорта и точек общепита.

По словам новосибирцев, крысы не стесняясь бегают по тротуару. Людей они не боятся. Их развелось большое количество, но избавляться от животных никто не планирует.

Видео: АСТ-54.

Также крыс замечали в самом центре города — они бегали у метро и не боялись прохожих. А в продуктовом магазине сибиряки заметили тараканов. Они бегали по открытым сухофруктам. Насекомые попали на видео.

#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Мусор#Крысы
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