Полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы» в Новосибирске

Posted 24 ноября, 08:44
Published 24 ноября, 08:44
Modified 24 ноября, 08:46
Updated 24 ноября, 08:46
Происходит все на Бориса Богаткова. У дома №206 заметили множество крыс. Грызуны атаковали мусорку. Крысятник развели возле остановки общественного транспорта и точек общепита.
По словам новосибирцев, крысы не стесняясь бегают по тротуару. Людей они не боятся. Их развелось большое количество, но избавляться от животных никто не планирует.
Также крыс замечали в самом центре города — они бегали у метро и не боялись прохожих. А в продуктовом магазине сибиряки заметили тараканов. Они бегали по открытым сухофруктам. Насекомые попали на видео.