«Цыганская мафия»: жители Новосибирска возмущены нелегальными уличными торговцами

Сначала в Новосибирске пытались избавиться от нелегальных кафе, а затем от уличных базаров, где продавали фрукты/овощи и различное барахло. Теперь, с появлением снега, открылся новый вид деятельности: продажа незамерзаек для автомобилистов. Такие точки должны быть всегда под рукой: сломалась машина — в шаговой доступности купил стеклоомыватели.