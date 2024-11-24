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Posted 24 ноября, 07:14

Published 24 ноября, 07:14

Modified 24 ноября, 07:16

Updated 24 ноября, 07:16

Незамерзайками торгуют автомобилисты

«Цыганская мафия»: жители Новосибирска возмущены нелегальными уличными торговцами

24 ноября 2024, 07:14
Фото: 1MI. Незамерзайками торгуют автомобилисты

Жителей Новосибирска возмутили наглые торговцы незамерзаек

В Новосибирске нелегальные продавцы все чаще игнорируют закон и разворачивают торговлю в запрещенных местах: все это уже надоело жителям города.

Сначала в Новосибирске пытались избавиться от нелегальных кафе, а затем от уличных базаров, где продавали фрукты/овощи и различное барахло. Теперь, с появлением снега, открылся новый вид деятельности: продажа незамерзаек для автомобилистов. Такие точки должны быть всегда под рукой: сломалась машина — в шаговой доступности купил стеклоомыватели.

По этой логике и работают нелегальные продавцы. Они ставят свои автомобили на парковки, обочину, а иногда даже занимают всю полосу, сокращая дорогу другим водителям. Это и возмущает новосибирцев.

«Неужели не понятно что вы занимаете полосу, торгуя незамерзайкой, может встанете на парковке и там будете осуществлять незаконную торговлю!!! Большевистская 175/6 напротив», — пишет разгневанный автор фотографии.

Фото: соцсети

В соцсетях люди делятся на два лагеря: одни устали от таких торговцев, а другие защищают неофициальных бизнесменов и встают на их сторону:

«У нас город торговцев, купи-продай. Друг другу шляпу впихивают»;
«Сижу и диву даюсь. Сидят принцессы. Ой дешево, ой фигня. И тут пальцы веером, а сами когда понадобится первые побежите, к ближайшему на дороге продавцу.
„Не беру такое“, а что ты берёшь, за 1300…. Ты покупаешь тоже самое, но не за 250, а за 350…Молчали бы, умники тоже мне»;
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«На каждой улице, ничего личного, бизнес!», — отметил комментатор, на что получил ответ: «Пусть налоги платят со своего бизнеса. С какого перепугу какому-то васе-перекупу за что-то платить?»;

«Стучать не хорошо», — написал новосибирец, получивший следующий ответ: «Конечно лучше полосу загородить и пусть лучше этого водилу все объезжают…»;

«Мамкины бизнесмены»;

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«Покупают за 90, продают за 150? Минус поборы и всякие откаты? Налог-то эти мамкины „бизнесмены“ платят с этого?», — возмутился горожанин, на что ему написали: «Налог не платят, но и не воруют эти налоги».
«Самое главное что торговля не законная и всем по барабану, но если увидели бабушку торгующую морковкой возле магазина, сразу арест, она преступник. Вот такая наша страна»;
«Правилами разрешена стоянка»;

«Не покупайте у этих чертей ничего. Они и исчезнут»;

«Ты посмотри где он стоит, какая полоса, там буераки снежные»;

«Поддерживаю ребят, которые хоть как-то пытаются заработать, молодцы»;

«У них менты купленные, это цыганская мафия».

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