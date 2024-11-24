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Posted 24 ноября, 05:27

Published 24 ноября, 05:27

Modified 24 ноября, 05:30

Updated 24 ноября, 05:30

Новосибирец на шоу

Ученый из Новосибирска обыграл политолога в финале «Своей игры»

24 ноября 2024, 05:27
Фото: «Своя игра"/НТВ. Новосибирец на шоу
Новосибирский ученый выбился в лидеры телевизионной передачи «Своя игра».

Илья Ганчуков принял участие в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Выпуск вышел 23 ноября. За победу боролись политолог из Тель-Авива Илья Тальянский, химик-лаборант из Новосибирска Илья Ганчуков и программист из Москвы Андрей Абрамчик.

В финале знатоки ответили на вопрос про бюст писателя в римской церкви. Ответ был правильный у всех, но новосибирец поставил больше сумму, чем его соперники. В итоге он заработал 28 тысяч рублей и стал победителем интеллектуального шоу.

Сам Илья в начале программы признался, что увлекается фэнтези и русским фолк-роком. Он был участником этого шоу несколько раз. А вот другому новосибирцу завоевать победу не удалось.

Фото: «Своя игра"/НТВ
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