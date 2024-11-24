Ученый из Новосибирска обыграл политолога в финале «Своей игры»

Posted 24 ноября, 05:27
Published 24 ноября, 05:27
Modified 24 ноября, 05:30
Updated 24 ноября, 05:30
Илья Ганчуков принял участие в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Выпуск вышел 23 ноября. За победу боролись политолог из Тель-Авива Илья Тальянский, химик-лаборант из Новосибирска Илья Ганчуков и программист из Москвы Андрей Абрамчик.
В финале знатоки ответили на вопрос про бюст писателя в римской церкви. Ответ был правильный у всех, но новосибирец поставил больше сумму, чем его соперники. В итоге он заработал 28 тысяч рублей и стал победителем интеллектуального шоу.
Сам Илья в начале программы признался, что увлекается фэнтези и русским фолк-роком. Он был участником этого шоу несколько раз. А вот другому новосибирцу завоевать победу не удалось.