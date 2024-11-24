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Posted 24 ноября, 07:20

Published 24 ноября, 07:20

Modified 24 ноября, 07:23

Updated 24 ноября, 07:23

Мяса больше нет

В Новосибирске изъяли крупную партию мяса с «черного рынка»

24 ноября 2024, 07:20
Фото: 1MI. Мяса больше нет
В Новосибирске изъяли крупную партию нелегального мяса, сообщили в мэрии.

Рейд по выявлению нелегальных торговцев прошел в Новосибирске. В нем участвовали сотрудники мэрии и полиции. Нарушителя нашли в Кировском районе на улице Зорге.

Бизнесмен развернул торговлю мясом. У него изъяли 78 кг продукции. Никаких документов у него на нее не было, поэтому непонятную партию забрали.

Такие рейды проходят в городе каждую неделю. В 2024 году правоохранители забрали 76 тонн различной продукции у нелегальных продавцов.

Также жители Новосибирска возмутились торговцами, которые продают водителям незамерзайки. Во-первых, они сомневаются в качестве такой продукции, а во вторых, продавцы ставят свои машины и мешают проехать другим автомобилистам.

В Новосибирске накажут торговцев «блатными номерами»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Еда#Торговля#Мясо#Торговцы
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