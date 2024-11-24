В Новосибирске изъяли крупную партию мяса с «черного рынка»

Posted 24 ноября, 07:20
Published 24 ноября, 07:20
Modified 24 ноября, 07:23
Updated 24 ноября, 07:23
Рейд по выявлению нелегальных торговцев прошел в Новосибирске. В нем участвовали сотрудники мэрии и полиции. Нарушителя нашли в Кировском районе на улице Зорге.
Бизнесмен развернул торговлю мясом. У него изъяли 78 кг продукции. Никаких документов у него на нее не было, поэтому непонятную партию забрали.
Такие рейды проходят в городе каждую неделю. В 2024 году правоохранители забрали 76 тонн различной продукции у нелегальных продавцов.
Также жители Новосибирска возмутились торговцами, которые продают водителям незамерзайки. Во-первых, они сомневаются в качестве такой продукции, а во вторых, продавцы ставят свои машины и мешают проехать другим автомобилистам.