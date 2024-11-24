В Новосибирске нашли тело мужчины под окнами многоэтажки

Posted 24 ноября, 04:37
Published 24 ноября, 04:37
Modified 24 ноября, 04:39
Updated 24 ноября, 04:39
Все произошло в Первомайском районе. В дневное время 23 ноября очевидцы нашли тело мужчины. Оно лежало у дома на улице Твардовского.
С девятого этажа торчал канат из белья. Очевидцы считают, что мужчина хотел спуститься по нему, но сорвался. Как уточнили в ГУ МВД, на месте разбирались следователи. Все обстоятельства выясняются.
Новосибирский рыбак пошел на рыбалку и не вернулся домой. Спустя несколько дней спасатели нашли его тело. Он погиб. Причем это не единственный случай гибели рыбаков, которые выходят на тонкий лед, что категорически запрещено в период ледостава.