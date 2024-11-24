В Новосибирске нашли тело мужчины под окнами многоэтажки

Новосибирский рыбак пошел на рыбалку и не вернулся домой. Спустя несколько дней спасатели нашли его тело. Он погиб. Причем это не единственный случай гибели рыбаков, которые выходят на тонкий лед, что категорически запрещено в период ледостава.