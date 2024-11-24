atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 04:37

Published 24 ноября, 04:37

Modified 24 ноября, 04:39

Updated 24 ноября, 04:39

Мужчина погиб

В Новосибирске нашли тело мужчины под окнами многоэтажки

24 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирске было найдено тело мертвого мужчины на улице, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Все произошло в Первомайском районе. В дневное время 23 ноября очевидцы нашли тело мужчины. Оно лежало у дома на улице Твардовского.

С девятого этажа торчал канат из белья. Очевидцы считают, что мужчина хотел спуститься по нему, но сорвался. Как уточнили в ГУ МВД, на месте разбирались следователи. Все обстоятельства выясняются.

Новосибирский рыбак пошел на рыбалку и не вернулся домой. Спустя несколько дней спасатели нашли его тело. Он погиб. Причем это не единственный случай гибели рыбаков, которые выходят на тонкий лед, что категорически запрещено в период ледостава.

Тело мужчины нашли на улице в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело рыбака искали семь часов в Новосибирской областиНа трассе «Кемерово — Новосибирск» нашли тело бизнесмена ПермяковаВ озере Новосибирской области нашли тело мужчины
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дом#Тело#МВД#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика