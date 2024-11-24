В Новосибирске назвали средний возраст рождения первого ребенка в День матери

Posted 24 ноября, 10:10
Published 24 ноября, 10:10
Modified 24 ноября, 11:13
Updated 24 ноября, 11:13
День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник выпал на 24 число. По статистике 2023 года, первого ребенка чаще рожали мамочки в возрасте от 20 до 28 лет. Испытали чувство материнства впервые 10 тысяч женщин. Средний возраст роженицы составил 28,7 лет.
Мальчиков родилось больше, чем девочек (13,5 и 12,5 тысяч). Эта традиция наблюдается каждый год. Всего на свет появились 26 тысяч новорожденных. В браке родилось 77% детей, вне брака — 22%, а 53% были матерями-одиночками.
Ранее мы рассказали историю праздника. Он имеет давнее начало и свои традиции.