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Posted 24 ноября, 10:10

Published 24 ноября, 10:10

Modified 24 ноября, 11:13

Updated 24 ноября, 11:13

Впервые мамами стали тысячи человек

В Новосибирске назвали средний возраст рождения первого ребенка в День матери

24 ноября 2024, 10:10
Фото: 1MI. Впервые мамами стали тысячи человек
В День матери Новосибирскстат назвал средний возраст рождения первого ребенка: статистика опубликована на сайте.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник выпал на 24 число. По статистике 2023 года, первого ребенка чаще рожали мамочки в возрасте от 20 до 28 лет. Испытали чувство материнства впервые 10 тысяч женщин. Средний возраст роженицы составил 28,7 лет.

Мальчиков родилось больше, чем девочек (13,5 и 12,5 тысяч). Эта традиция наблюдается каждый год. Всего на свет появились 26 тысяч новорожденных. В браке родилось 77% детей, вне брака — 22%, а 53% были матерями-одиночками.

Ранее мы рассказали историю праздника. Он имеет давнее начало и свои традиции.

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