В Новосибирске назвали средний возраст рождения первого ребенка в День матери

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник выпал на 24 число. По статистике 2023 года, первого ребенка чаще рожали мамочки в возрасте от 20 до 28 лет. Испытали чувство материнства впервые 10 тысяч женщин. Средний возраст роженицы составил 28,7 лет.