В Новосибирске закрыли проезд на перекрестке из-за коммунальной аварии

Posted 24 ноября, 06:45
Published 24 ноября, 06:45
Modified 24 ноября, 06:47
Updated 24 ноября, 06:47
Отопление отключили в Ленинском районе утром 24 ноября. Произошло это из-за дефекта на теплосетях. Сейчас специалисты трудятся над устранением аварии. Тепло обещают дать через сутки — к 6 утра 25 ноября.
Из-за работ был перекрыт перекресток двух улиц: Оборонной и Связистов. Автомобилисты должны найти объезд. Водителям стоит обращать внимание на знаки и быть более внимательными.
Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался отключением отопления и воды в селе Линево. Жители жалуются, что такие перебои у них происходят на регулярной основе.