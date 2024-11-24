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Posted 24 ноября, 06:45

Published 24 ноября, 06:45

Modified 24 ноября, 06:47

Updated 24 ноября, 06:47

Аварию устраняют

В Новосибирске закрыли проезд на перекрестке из-за коммунальной аварии

24 ноября 2024, 06:45
Фото: 1MI. Аварию устраняют
В Новосибирске ограничили движение автомобилей из-за коммунальной аварии, сообщили в мэрии.

Отопление отключили в Ленинском районе утром 24 ноября. Произошло это из-за дефекта на теплосетях. Сейчас специалисты трудятся над устранением аварии. Тепло обещают дать через сутки — к 6 утра 25 ноября.

Из-за работ был перекрыт перекресток двух улиц: Оборонной и Связистов. Автомобилисты должны найти объезд. Водителям стоит обращать внимание на знаки и быть более внимательными.

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался отключением отопления и воды в селе Линево. Жители жалуются, что такие перебои у них происходят на регулярной основе.

Фото: мэрия
#Эмилия Губарева#Новосибирск
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