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Posted 24 ноября, 12:28

Published 24 ноября, 12:28

Modified 24 ноября, 12:30

Updated 24 ноября, 12:30

Теплая неделя

Зима отменяется: в конце ноября 2024 вновь ожидается аномальное тепло

24 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI. Теплая неделя

В Новосибирске потеплеет до -4 в конце ноября

В Новосибирске синоптики представили прогноз погоды на конец ноября.

По данным гидрометцентра, 25 ноября потеплеет до -4 градусов. Такая температура продержится в дневное время. Ночью же похолодает до -8 градусов. Ожидается снегопад.

По данным «Яндекс. Погоды», средняя температура воздуха будет в пределах -4…-6 градусов всю последнюю неделю осени. Осадков сервис не предсказывает.

Сайт gismeteo прогнозирует нулевую температуру в первые дни декабря. При этом ожидается дождь со снегом.

Недавно мы собрали даты морозов за последние пять лет. Они наступали чаще всего в конце ноября. В 2024 году зима сдвинется. Вероятно, морознее станет ближе к новому году.

Полчища комаров атаковали Новосибирск в конце ноября
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Осень#Зима#Снег
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