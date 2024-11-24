Зима отменяется: в конце ноября 2024 вновь ожидается аномальное тепло

Posted 24 ноября, 12:28
Published 24 ноября, 12:28
Modified 24 ноября, 12:30
Updated 24 ноября, 12:30
По данным гидрометцентра, 25 ноября потеплеет до -4 градусов. Такая температура продержится в дневное время. Ночью же похолодает до -8 градусов. Ожидается снегопад.
По данным «Яндекс. Погоды», средняя температура воздуха будет в пределах -4…-6 градусов всю последнюю неделю осени. Осадков сервис не предсказывает.
Сайт gismeteo прогнозирует нулевую температуру в первые дни декабря. При этом ожидается дождь со снегом.
Недавно мы собрали даты морозов за последние пять лет. Они наступали чаще всего в конце ноября. В 2024 году зима сдвинется. Вероятно, морознее станет ближе к новому году.