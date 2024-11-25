«Авито Недвижимость»: Больше половины россиян продают жилье с помощью агентов

Posted 25 ноября, 11:51
Published 25 ноября, 11:51
Modified 25 ноября, 11:53
Updated 25 ноября, 11:53
В ходе опроса 1000 человек, которые продавали недвижимость за последний год, выяснили, что 38% обращались в агентства, а 28% — к частным риелторам. Из них 58% сразу приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.
Люди, воспользовавшиеся услугами агентов, чаще всего находили их по рекомендации знакомых (30%), на сайтах объявлений (28%) или обращались к риелтору, с которым уже работали (23%). Это показало исследование, проведенное специалистами «Авито Недвижимости».
Те, кто самостоятельно продавал жилье, в 77% случаев размещали информацию на сайтах объявлений, причем 69% прежде всего использовали Авито. Остальные варианты, такие как соцсети, знакомые и родственники, печатные объявления оказались менее популярны.
Специалисты отметили, что цифровые платформы упрощают работу агентов, делая ее более эффективной. В целом же роль риелторов на рынке продолжает усиливаться.
«К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе, альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить рассмотреть вариант приобретения загородного жилья или участка под ИЖС», — отмечает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин
По результатам исследования стало известно, что 58% россиян, продававших жилье за последний год, имели опыт сдачи его в аренду. Две трети (68%) для сдачи жилья обратились за помощью к риелторам. Большинство (63%) рассматривали Авито как основной ресурс для размещения объявлений о долгосрочной аренде.