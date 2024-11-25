«Авито Недвижимость»: Больше половины россиян продают жилье с помощью агентов

«К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе, альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить рассмотреть вариант приобретения загородного жилья или участка под ИЖС», — отмечает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин