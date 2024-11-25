Банда сибиряков торговала нелегальным оружием — у них нашли целый арсенал

Оперативные мероприятияпровели в мае 2024 года сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУ МВД. Проверку провели в населенных пунктах Остяцк, Северное, Маршанское и Среднеичинский. В ходе обысков были изъяты 6 единиц огнестрельного и гладкоствольного оружия, более 400 патронов различных калибров, свыше 500 граммов пороха и оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.