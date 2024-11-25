Банда сибиряков торговала нелегальным оружием — у них нашли целый арсенал

Posted 25 ноября, 03:51
Published 25 ноября, 03:51
Modified 25 ноября, 03:53
Updated 25 ноября, 03:53
Оперативные мероприятияпровели в мае 2024 года сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУ МВД. Проверку провели в населенных пунктах Остяцк, Северное, Маршанское и Среднеичинский. В ходе обысков были изъяты 6 единиц огнестрельного и гладкоствольного оружия, более 400 патронов различных калибров, свыше 500 граммов пороха и оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
Среди обнаруженного инвентаря присутствовали самодельные устройства, которые, по заключению экспертов, представляли серьезную опасность из-за своей неисправности.
В результате расследования были привлечены к ответственности четверо местных жителей. Суд признал их виновными в нарушении законодательства, связанного с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ. Куйбышевский районный суд вынес следующие приговоры: 9 месяцев ограничения свободы, 1 год ограничения свободы, 5,5 лет условного лишения свободы со штрафом, 6 лет условного лишения свободы со штрафом.
Все изъятое оружие передано в войска Национальной гвардии для последующего уничтожения.