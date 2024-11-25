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Posted 25 ноября, 03:51

Published 25 ноября, 03:51

Modified 25 ноября, 03:53

Updated 25 ноября, 03:53

Изъятое оружие

Банда сибиряков торговала нелегальным оружием — у них нашли целый арсенал

25 ноября 2024, 03:51
Фото: УФСБ по Новосибирской области. Изъятое оружие

В Новосибирской области группу мужчин поймали на незаконной торговле оружием

В нескольких селах Северного района Новосибирской области задержаны четверо мужчин, которые занимались незаконным оборотом оружия, сообщили в УФСБ по региону.

Оперативные мероприятияпровели в мае 2024 года сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУ МВД. Проверку провели в населенных пунктах Остяцк, Северное, Маршанское и Среднеичинский. В ходе обысков были изъяты 6 единиц огнестрельного и гладкоствольного оружия, более 400 патронов различных калибров, свыше 500 граммов пороха и оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Среди обнаруженного инвентаря присутствовали самодельные устройства, которые, по заключению экспертов, представляли серьезную опасность из-за своей неисправности.

Изъятое оружие и боеприпасыИзъятое оружие и боеприпасы
Изъятое оружие и боеприпасы. Фото: УФСБ по Новосибирской области

В результате расследования были привлечены к ответственности четверо местных жителей. Суд признал их виновными в нарушении законодательства, связанного с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ. Куйбышевский районный суд вынес следующие приговоры: 9 месяцев ограничения свободы, 1 год ограничения свободы, 5,5 лет условного лишения свободы со штрафом, 6 лет условного лишения свободы со штрафом.

Все изъятое оружие передано в войска Национальной гвардии для последующего уничтожения.

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