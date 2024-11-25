Банкоматы и приложение Т-банка перестали работать — в чем причина

Posted 25 ноября, 14:18
Published 25 ноября, 14:18
Modified 25 ноября, 14:20
Updated 25 ноября, 14:20
Пользователи приложения Т-банк пожаловались на невозможность осуществления переводов и других операций. Некоторые клиенты столкнулись с тем, что банкоматы также перестали работать. Пользователи разместили в социальных сетях фотографии неработающих банкоматов и скриншотов приложения. На данный момент на портале Сбой.РФ зарегистрировано свыше 400 жалоб на работу приложения. О причинах сбоя не сообщалось.
Напомним, аналогичная ситуация у клиентов банка возникла ранее. Тогда сбои в работе приложения были зарегистрированы в крупных городах, а также у 2% пользователей из Сибири.