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Posted 25 ноября, 14:18

Published 25 ноября, 14:18

Modified 25 ноября, 14:20

Updated 25 ноября, 14:20

Банкоматы перестали работать

Банкоматы и приложение Т-банка перестали работать — в чем причина

25 ноября 2024, 14:18
Фото: 1MI. Банкоматы перестали работать

Новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе приложения и банкоматов Т-банк

Клиенты Т-банка сообщили о возникших технических проблемах в отделениях банка и в приложении.

Пользователи приложения Т-банк пожаловались на невозможность осуществления переводов и других операций. Некоторые клиенты столкнулись с тем, что банкоматы также перестали работать. Пользователи разместили в социальных сетях фотографии неработающих банкоматов и скриншотов приложения. На данный момент на портале Сбой.РФ зарегистрировано свыше 400 жалоб на работу приложения. О причинах сбоя не сообщалось.

Напомним, аналогичная ситуация у клиентов банка возникла ранее. Тогда сбои в работе приложения были зарегистрированы в крупных городах, а также у 2% пользователей из Сибири.

Новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе приложения и банкоматовНовосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе приложения и банкоматов
Новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе приложения и банкоматовНовосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе приложения и банкоматов
Новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе приложения и банкоматов. Фото: Фото: соцсети
Фото: Сбой.РФ
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