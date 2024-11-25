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Posted 25 ноября, 11:52

Published 25 ноября, 11:52

Modified 25 ноября, 12:18

Updated 25 ноября, 12:18

Поезд Деда Мороза прибудет 18 декабря

Билеты на поезд Деда Мороза в Новосибирске раскупили в первые минуты

25 ноября 2024, 11:52
Фото: 1MI. Поезд Деда Мороза прибудет 18 декабря
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Жители Новосибирска возмущены нехваткой билетов на новогоднюю программу 18 декабря. Большое число желающих не успели забронировать билеты онлайн.

Жительница Новосибирска поделилась в соцсетях тем, что не успела купить билеты — они закончились раньше, чем она успела пройти регистрацию. Похожая ситуация произошла и с другими сибиряками.

Сообщается, что продажа билетов открылась 18 ноября в 13.00, а в 13.03 билеты уже оказались раскуплены.

Программа поезд Деда Мороза пройдет в Новосибирске 18 декабря. Билет нужен для входа в резиденцию Деда Мороза и для посещения кукольного театра. Программу возле поезда можно посетить без билета и предварительной регистрации.

Ранее в Atas.info сообщалось о предновогоднем ажиотаже в Новосибирске и о том, сколько заработают дедушки и снегурочки в праздники.

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