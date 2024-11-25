Билеты на поезд Деда Мороза в Новосибирске раскупили в первые минуты

Posted 25 ноября, 11:52
Published 25 ноября, 11:52
Modified 25 ноября, 12:18
Updated 25 ноября, 12:18
Жительница Новосибирска поделилась в соцсетях тем, что не успела купить билеты — они закончились раньше, чем она успела пройти регистрацию. Похожая ситуация произошла и с другими сибиряками.
Сообщается, что продажа билетов открылась 18 ноября в 13.00, а в 13.03 билеты уже оказались раскуплены.
Программа поезд Деда Мороза пройдет в Новосибирске 18 декабря. Билет нужен для входа в резиденцию Деда Мороза и для посещения кукольного театра. Программу возле поезда можно посетить без билета и предварительной регистрации.
Ранее в Atas.info сообщалось о предновогоднем ажиотаже в Новосибирске и о том, сколько заработают дедушки и снегурочки в праздники.