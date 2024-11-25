Десятки мигрантов выдворили из Новосибирской области

Posted 25 ноября, 10:35
Published 25 ноября, 10:35
Modified 25 ноября, 10:37
Updated 25 ноября, 10:37
Во время оперативного совещания губернатору доложили, что за одну неделю из региона выдворили 30 мигрантов. Все иностранцы отправились на свою родину.
Через пункты пропуска в область приехали более 7 тысяч иностранцев, а выехали более 10 тысяч. Часть из них приехала работать. В ходе специальных рейдов было выявлено 145 нарушений закона о мигрантах.
Ранее узбек хотел вывезти из Новосибирска крупную сумму денег. Иностранную валюту у него нашла хвостатая сотрудница таможни в аэропорту Толмачево. Ранее полиция провела рейд по цыганским таборам. Благодаря проверке был выявлен факт ряда преступлений.