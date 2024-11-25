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Posted 25 ноября, 10:35

Published 25 ноября, 10:35

Modified 25 ноября, 10:37

Updated 25 ноября, 10:37

Мигранты отправились домой

Десятки мигрантов выдворили из Новосибирской области

25 ноября 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты отправились домой
Из Новосибирской области отправили на родину новую партию мигрантов, сообщили в правительстве.

Во время оперативного совещания губернатору доложили, что за одну неделю из региона выдворили 30 мигрантов. Все иностранцы отправились на свою родину.

Через пункты пропуска в область приехали более 7 тысяч иностранцев, а выехали более 10 тысяч. Часть из них приехала работать. В ходе специальных рейдов было выявлено 145 нарушений закона о мигрантах.

Ранее узбек хотел вывезти из Новосибирска крупную сумму денег. Иностранную валюту у него нашла хвостатая сотрудница таможни в аэропорту Толмачево. Ранее полиция провела рейд по цыганским таборам. Благодаря проверке был выявлен факт ряда преступлений.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Иностранцы#Выдворение
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