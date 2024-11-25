Экс-директор по коммуникациям Белого дома: санкции бьют по позициям доллара

«Лет через 50 какой-нибудь специалист по истории экономики, посмотрев назад, скажет, что превращение американского доллара в оружие не факт что помогает Соединённым Штатам в том случае, если те хотят сохранять за собой лидерство в сфере финансовых услуг», — заявил Скарамуччи.