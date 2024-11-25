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Posted 25 ноября, 16:58

Published 25 ноября, 16:58

Modified 25 ноября, 17:00

Updated 25 ноября, 17:00

Экс-директор по коммуникациям Белого дома: санкции бьют по позициям доллара

25 ноября 2024, 16:58
Санкции со стороны США бьют по позициям доллара и его статусу мировой резервной валюты. Об этом в эфире RT заявил экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Он добавил, что не является «большим сторонником санкций» и допускает, что через 10—15 лет взаимопонимание между США и Россией может стать лучше, пишет RT.

«Лет через 50 какой-нибудь специалист по истории экономики, посмотрев назад, скажет, что превращение американского доллара в оружие не факт что помогает Соединённым Штатам в том случае, если те хотят сохранять за собой лидерство в сфере финансовых услуг», — заявил Скарамуччи.

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