Экс-директор по коммуникациям Белого дома: санкции бьют по позициям доллара

Posted 25 ноября, 16:58
Published 25 ноября, 16:58
Modified 25 ноября, 17:00
Updated 25 ноября, 17:00
Он добавил, что не является «большим сторонником санкций» и допускает, что через 10—15 лет взаимопонимание между США и Россией может стать лучше, пишет RT.
«Лет через 50 какой-нибудь специалист по истории экономики, посмотрев назад, скажет, что превращение американского доллара в оружие не факт что помогает Соединённым Штатам в том случае, если те хотят сохранять за собой лидерство в сфере финансовых услуг», — заявил Скарамуччи.