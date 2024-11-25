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Posted 25 ноября, 06:25

Published 25 ноября, 06:25

Modified 25 ноября, 06:27

Updated 25 ноября, 06:27

Различные таблетки

«Главного» курьера задержали с крупной партией наркотиков

25 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI. Различные таблетки

В Новосибирске задержали курьера с крупной партией наркотиков

Полицейские задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков в Новосибирске. Он раскладывал фасовал запрещенные вещества и раскладывал их в одном из районов города, сообщили в транспортном управлении МВД России по региону.

На железнодорожной платформе «Пригородный простор» в Ленинском районе Новосибирска сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего местного жителя. Молодой человек занимался оборудованием тайников-закладок.

Во время задержания у подозреваемого нашли 12 свертков с запрещенными веществами. Также в его квартире нашли инструменты для фасовки наркотиков. Оперативники также обнаружили семь тайников, которые мужчина успел оборудовать вблизи железной дороги.

Тайники с запрещенными веществамиТайники с запрещенными веществами
Тайники с запрещенными веществами. Фото: УТ МВД России по Новосибирской области

В отношении новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Уголовное дело#Наркотики#Транспортная полиция
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