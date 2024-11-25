«Главного» курьера задержали с крупной партией наркотиков

Posted 25 ноября, 06:25
Published 25 ноября, 06:25
Modified 25 ноября, 06:27
Updated 25 ноября, 06:27
На железнодорожной платформе «Пригородный простор» в Ленинском районе Новосибирска сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего местного жителя. Молодой человек занимался оборудованием тайников-закладок.
Во время задержания у подозреваемого нашли 12 свертков с запрещенными веществами. Также в его квартире нашли инструменты для фасовки наркотиков. Оперативники также обнаружили семь тайников, которые мужчина успел оборудовать вблизи железной дороги.
В отношении новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.