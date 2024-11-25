Google заставят продать браузер Chrome

Posted 25 ноября, 07:28
Published 25 ноября, 07:28
Modified 25 ноября, 07:28
Updated 25 ноября, 07:28
В августе компанию признали монополистом на рынке поисковых систем. Доля Chrome на рынке в США составляет до 61%, пишет 360.ru.
Минюст не исключал, что заставит принять и более серьезные меры, например продать Android, но позже отказался от этого.
В начале ноября депутат Госдумы Антон Немкин рекомендовал отключить от сервисов Google аккаунты, подключенные к банковским или государственным ресурсам, поскольку сегодня это очень рискованно.
При этом сумма штрафов, назначенных компании российскими судами, уже превысила богатство всего мира и в несколько раз больше суммарного мирового ВВП.