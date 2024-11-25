Губернатор Травников подтвердил возможность привлечения федеральных финансов в регион

Также приступят к реконструкции инфраструктуры Толмачёво. Основная цель — завершить в ближайшие годы реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, на что уже выделены средства в федеральном бюджете. Никаких задержек в реализации проектов не планируется. Механизм для реконструкции первой взлетно-посадочной полосы уже ясен. Кроме того, будет продолжено благоустройство окружающей территории нового Толмачёво, включая создание и расширение парковочных мест. Эти работы будут продолжены и в следующем году.