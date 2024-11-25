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Posted 25 ноября, 08:07

Published 25 ноября, 08:07

Modified 25 ноября, 08:09

Updated 25 ноября, 08:09

Финансирование выделят

Губернатор Травников подтвердил возможность привлечения федеральных финансов в регион

25 ноября 2024, 08:07
Фото: 1MI. Финансирование выделят
Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по итогам работы делегации региона на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России».

В Москве прошел ежегодный транспортный форум и выставка «Транспорт России»: в работе форума принимала участие делегация Новосибирской области.

«Крупнейший транспортный узел за Уралом должен быть представлен на главной отраслевой выставке и форуме. В ходе работы нашей делегации удалось провести переговоры со всеми основными федеральными руководителями, отвечающими за отрасль — руководителем Росавиации, Росавтодора, Министром транспорта Российской Федерации, руководителями холдинга „Новапорт“, компании S7 и так далее», — сказал губернатор Андрей Травников.

Вопреки сложной экономической обстановке, на все меры, направленные на замедление развития экономики, у региона есть возможности для дальнейшего улучшения транспортной инфраструктуры. Главный вывод всех переговоров заключается в том, что не планируется останавливать основные и важные проекты для области. Работы по ремонту и строительству по основным направлениям продолжат.

Например, начинается новый проект: ранее известный как «Безопасные дороги» теперь называется «Инфраструктура для жизни». Он имеет такое же содержание — это восстановление улиц и дорог агломерации до стандартного состояния, обновление региональных и местных дорог. По результатам переговоров, представители Новосибирской области узнали о дополнительном финансировании. Средства на развитие дорог и уличной сети в регионе ожидают уже в следующем году.

Далее, будет продолжена работа над важными федеральными объектами инфраструктуры — Восточным обходом Новосибирска и расширением Чуйского тракта до четырех полос в пределах области, а затем — в Республике Алтай и Алтайском крае.

Также приступят к реконструкции инфраструктуры Толмачёво. Основная цель — завершить в ближайшие годы реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, на что уже выделены средства в федеральном бюджете. Никаких задержек в реализации проектов не планируется. Механизм для реконструкции первой взлетно-посадочной полосы уже ясен. Кроме того, будет продолжено благоустройство окружающей территории нового Толмачёво, включая создание и расширение парковочных мест. Эти работы будут продолжены и в следующем году.

«Не скрою, перед нами стоит задача качественного и своевременного освоения всех возможностей, которые есть, приближение финансирования, потому, что по некоторым направлениям финансирование распределено на три года. Я вижу возможности нашими усилиями, усилиями подрядчиков, наших партнёров многие работы выполнять быстрее. В этом состоит главная задача министерства транспорта Новосибирской области, Правительства области, муниципалитетов, которые в этом задействованы. Такие возможности у нас есть, нужно ими максимально полно и быстро воспользоваться для того, чтобы выходить на дальнейшие финансовые решения», — подчеркнул глава региона.

На форуме Андрей Травников также представил на федеральном уровне концепцию развития транспорта и логистики в Новосибирской области.

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