Как выбрать антифриз для машины

Сегодня можно приобрести как концентрат, так и готовые антифризы. Об этом производитель прямо указывает на этикетке. Главное различие заключается в том, что готовый антифриз можно сразу зилвать в систему, а концентрат еще нужно развести дистиллированной водой (обычная вода из крана не подойдет, так как в ней много примесей, которые могут повредить систему охлаждения). Заливать же чистый концентрат в систему охлаждения крайне не рекомендуется.