Как выбрать антифриз для машины

Posted 25 ноября, 08:18
Published 25 ноября, 08:18
Modified 25 ноября, 08:21
Updated 25 ноября, 08:21
А ведь именно она не позволяет двигателю перегреваться и вырабатывать свой ресурс раньше времени. Особенно важно отметить, что зимой, особенно в регионах, где в холодное время года стоят очень низкие температуры, любые автомобильные жидкости нуждаются в замене на свой «зимний» вариант. Но и в более умеренных широтах пренебрежительно относится к охлаждающей жидкости двигателя не следует. Общественная служба новостей разобралась, как правильно выбрать антифриз для автомобиля на зиму.
Главное назначение охлаждающей жидкости — не дать двигателю перегреваться. Жидкость циркулирует по замкнутому контуру, отводя тепло от двигателя к радиатору, гле охлаждается и возращается за новой порцией тепла из двигателя. Охлаждение происходит в сотах радиатора, поэтому важно следить за их состоянием. Мы уже писали о том, что делать, если радиатор внезапно дал протечку.
Со временем свойства охлаждающей жидкости теряются, а потому она требует замены.
Охлаждающая жидкость, если разбирать ее на составляющие компоненты, это смесь антифриза с водой. Нередко, для удобства, эту жидкость называют антифризом. Кроме того, в автомобилях также используется тосол, который также является антифризом.
Если углубляться в историю, то первой охлаждающей жидкостью для автомобильных двигателей была обыкновенная вода. Однако в этом качестве недостатков у воды было значительное количество:
1. Вода расширяется и при замерзании, и при кипении, что может привести к поломки магистрали;
2. Температурный режим воды — от 0 до +100 градусов Целься, а это значит, высока вероятность превращения ее в пар или лед;
3. Вода провоцирует коррозийные процессы, а это значит, что алюминий будет окислятся, железо — ржаветь, а резина — твердеть и разрушаться.
Именно поэтому обычную воду заменили антифризом — технической жидкостью, которая обладает хорошими теплопроводящими качествами, при этом замерзая при более низких, нежели вода, температурах. Антифриз не превращается в лед зимой и не закипает в летний зной.
Главный компонент охлаждающей жидкости — дистиллированная вода, которая может занимать до 50 процентов состава. Другой компонент, как правило, этиленгликоль или пропиленгликоль — двухатомные спирты, устойчивые к низким температурам. Затем уже идут различные присадки, в основном, антикоррозийные, так как и вода, и спирты провоцируют ржавчину и разрушение системы охлаждения. Для этого и нужны присадки — ингибиторы коррозии.
В чистом виде этиленгликоль замерзает при температуре около -12 градусов Цельсия. Однако смесь этиленгликоля и дистиллированной воды замерзнет уже при -72 градусах по Цельсию. Оптимальным считается сочетание, где доля двухатомного спирта составляет около 67 процентов. Однако наиболее распространенная проропрция — 50/50, которая дает температуру замерзания около -36 градусов по Цельсию. Из важных свойств такой жидкости также следует отметить, что замерзание присходит иначе, чем у воды: антифриз не превращается в монолитную глыбу льда, а «прорастает» отдельными ледяными кристаллами, не увеличиваясь в объеме и не угрожая разрушить систему охлаждения.
При стандартном атмосферном давлении температура кипения охлаждающей жидкости для двигателя составляет около +105 градусов по Цельсию. Поэтому для снижения вероятности закипания, в системе охлаждения создается давление в 1-2 атмосферы, что поднимает порог кипения до +125.+150 градусов.
Температура кипения, как и температура замерзания, зависит от пропорций компонентов жидкости. Так, при содержании этиленгликоля в 40 процентов, антифриз закипит при +105 градусах Цельсия, а при 60-процентном — температура кипения повысится до +110 градусов.
Вне зависимости от времени года, рабочая температура антифриза варьируется от +85 до +100 градусов по Цельсию.
Присадки в охлаждающей жидкости для двигателя нужны для ликвидации или минимизации негативных последствий, которые жидкость может оказывать на системы автомобиля. В частности, эти добавки призваны бороться со следующими явлениями.
Кавитация — образование микропузырьков, которые, схлопываясь, дают микро-гидроудар, повреждаюший систему охлаждения и цилиндры.
Если антифриз вспенивается, это означает лишь одно — он либо некачественный, либо не подходит для вашей марки автомобиля. Увидеть, есть ли пена, можно открыв лючок расширительного бачка.
Кроме того, пена может свидетельствовать о нарушении герметичности прокладки блока цилиндров, а эту серьезную неполадку следует устранить как можно быстрее.
Чтобы антифриз не превращался в пену внутри системы охлажения, существуют специальные присадки.
Система охлаждения автомобиля состоит не только из металлов, но и из пластиковых и резиновых частей — патрубков, уплотнителей, расширительного бачка и так далее. Соответственно, антифриз не должен оказывать негативного воздействия на эти материалы. Для этого также существуют специальные присадки.
К сожалению, никакой единой международной и даже государственной классификации этих жидкостей не существует. Разные страны используют разные маркировки, автопроизводители указывают разные допуски, а производители антифриза стараются кто во что горазд, экспериментируя с присадками и красителями. В России, к слову, в качестве охлаждающей жидкости для двигателя можно приобрести не только воду с антифризом, но и тосол, и другие жидкости, которые имеют совершенно разную температуру замерзания.
Учитывая сказанное выше, можно сделать простой вывод о том, что видов охлаждающих жидкостей для двигателя на рынке великое множество. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
Такие жидкости изготавливаются на основе простейшего многоатомного спирта этиленгликоля. Эта бесцветная маслянистая жидкость без запаха смертельно опасна для человека при попадании внутрь организма, поэтому любые работы с антифризом должны проводится с соблюдением всех правил безопасности и максимально осторожно.
Этот антифриз более экологичный по сравнению с этиленгликолем. Он содержит 20 процентов глицерина, который увеличивается вязкость жидкости и снижает эффективность теплообмена. В остальном, его качества мало чем отличаются от жидкостей, содержащих этиленгликоль. Даже присадки для таких антифризов используются одинаковые.
Присадки — важная часть качественной охлаждающей жидкости, поэтому при выборе следует обращать внимание и на них.
Как правило, силикатные присадки с неорганическими ингибиторами. Помимо силикатов в этом качестве используются фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты, а также их сочетания.
Карбоксилатные присадки с органическими ингибиторами. В их число входят карбоновые кислоты, поэтому эти присадки также называют карбоксилатными с органическими ингибиторами.
В качестве ингибиторов коррозии здесь используется смесь органических и неорганических веществ.
Минеральные присадки, в основном, соединения кремния, обеспечивают более высокую температуру кипения вплоть до +135 градусов, а также продлевают срок службы антифриза.
Пожалуй, наиболее примечательная черта таких жидкостей — яркие цвета. И, что характерно, самая малозначительная среди остальных свойств охлаждающих жидкостей.
Вокруг цветовых решений антифриза ходит множество легенд и поверий. В частности, считается что антифриз определенного цвета (этот показатель разнится от рассказчика к рассказчику) более эффективен, нежели его аналоги. Другая же легенда гласит, что ни в коем случае нельзя смешивать антифризы разных цветов, а вот доливать новую охлаждающую жидкость того же цвета в старую, можно.
В последнем случае, мы имеем дело не просто с выдумкой, а с выдумкой вредной, так как у двух одинаковых по цвету антифризов могут быть самые разные составы и присадки, а их смешивание может привести к не самым благоприятным для автомобиля последствиям.
Третий миф сообщает нам, что цвет указывает на срок службы антифриза: красный — пять лет, желтый — три года, а синий — два. Конечно же, это совсем не так.
Впрочем, у этих легенд есть своя историческая подоплека: в Советском Союзе из охлаждающих жидкостей был только тосол, и здесь как раз цветовые решения имели значение: голубой тосол имел температуру замерзания до -40 градусов, а красный — до -65 градусов.
Сегодня же каждый производитель красит антифриз в тот цвет, который ему нравится, пользуясь отсутствием единых стандартов.
Охлаждающую жидкость окрашивают сразу по нескольким причинам:
— яркий химический цвет не позволяет случайно перепутать антифриз с водой или медицинским спиртом;
— контрастный цвет позволяет лучше видеть уровень жидкости в расширительном бачке;
— цветную жидкость лучше видно в случае утечки;
— потемневший или, наоборот, потерявший былую яркость цвет антифриза говорит о том, что жидкость пора заменить.
Смешивать можно только те жидкости, которые схожи по своему составу. Цвет в этом случае значения не имеет. Однако, следует помнить, что отсутствие стандартов позволяет производителям делать составы какими угодно, поэтому двух одинаковых на рынке найти практически невозможно.
При выборе охлаждающей жидкости прежде всего обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Производитель указывает жидкости, которые точно не окажут негативного воздействия на те материалы, из которых сделана система охлаждения. Правда, в случае с зарубежными автомобилями, например, японскими, южнокорейскими или американскими, в допусках разобраться будет непросто, так как везде стандарты и классификации маркируются по своему. Впрочем, сегодня в сети достаточно ресурсов, которые позволят найти и сравнительные таблицы, и просто узнать, какой из представленных на рынке антифризов точно подойдет к вашей машине.
Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля зависит от ее марки. Так, жидкости промаркированные G11 меняют раз в год или два, а вот маркировку G12 — раз в три-пять лет. Лобридные антифризы с минеральными присадками могут служить до 10 лет и до 250 000 километров пробега.
Также следует внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации автомобиля, где также будет указана периодичность замены охлаждающей жидкости.
И никто не отменял визуальный осмотр состояния антифриза: если жидкость начала пениться, помутнела, потемнела или, наоборот, стала светлее, значит пришла пора ее менять вне зависимости от того, насколько недавно она была залита.
Уровень антифриза можно визуально проверить в расширительном бачке, который находится под капотом. Как правило, на крышке бачка пишут либо слово coolant либо маркировку охлаждающей жидкости, например, G11. Также на ней может содержаться информация, предупреждающая о высоком давлении и высокой температуре.
Проверять уровень антифриза следует только при остывшем двигателе, так как во время работы мотора жидкость нагревается и расширяется, что приводит к повышению ее уровня в расширительном бачке. Также важно, чтобы автомобиль стоял ровно, без уклона.
Уровень антифриза за счет яркого цвета хорошо просматривается в бачке. Как правило, на бачке есть обозначения максимального (full / max) и минимального (low / min) уровней заполненности. Идеальный уровень — ровно посередине этих двух рисок или надписей. Если антифриз опустился ниже минимального значения, следует долить жидкость.
Сегодня на рынке представлено довольно много поддельных антифризов. Стоят они дешево, но на системы автомобиля оказывают разрушительное воздействие. В качестве незамерзающего компонента в них используется не этиленгликоль, а метанол или даже кислоты, которые наносят серьезный вред системе охлаждения и двигателю.
Народный способ отличить подделку от оригинала следующий: в жидкость бросают ложку обыкновенной столовой соды, и если образовалась пена, значит, перед нами подделка. В случае с качественным антифризом сода просто выпадет в осадок и не вступит в химическую реакцию с жидкостью.
Если же провести этот эксперимент возможности нет, следует обратить внимание на упаковку. Прежде всего, постарайтесь найти изображение оригинальной упаковки, чтобы было с чем сравнивать. На упаковке должна содержаться информация о:
— температуре замерзания;
— температуре кипения;
— соответствии стандарту;
— дате производства;
— сроке годности;
— производителе (наименование, адрес и телефон).
Сама этикетка должна быть наклеена ровно, надписи и маркировки на ней должны хорошо читаться, быть четкими. Сама жидкость не должна быть мутной, содержать осадок и так далее; качественный антифриз — прозрачный и яркий.
Чтобы не нарваться на подделку, лучше приобретать антифриз у проверенных продавцов, которые смогут по запросу предоставить все необходимые документы и сертификаты на продукцию.
Тревожным звоночком может стать слишком низкая цена. Качественные охлаждающие жидкости не могут стоить дешево.
Сегодня можно приобрести как концентрат, так и готовые антифризы. Об этом производитель прямо указывает на этикетке. Главное различие заключается в том, что готовый антифриз можно сразу зилвать в систему, а концентрат еще нужно развести дистиллированной водой (обычная вода из крана не подойдет, так как в ней много примесей, которые могут повредить систему охлаждения). Заливать же чистый концентрат в систему охлаждения крайне не рекомендуется.
Пропорция, в которой смешиваются концентрат и дистиллированная вода, различается в зависимости от того, какая температура замерзания должна быть у получившейся жидкости. Так, для северных регионов доля концентрата будет выше, нежели для более теплых широт. Как правило, соотношение составляет 60/40 (больше воды для теплого климата, больше концентрата — для холодного).