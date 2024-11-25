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Posted 25 ноября, 03:04

Published 25 ноября, 03:04

Modified 25 ноября, 03:06

Updated 25 ноября, 03:06

Демонтирована вывеска «Леруа Мерлен»

«Леруа Мерлен» — все: что будет на месте европейского бренда

25 ноября 2024, 03:04
Фото: atas.info. Демонтирована вывеска «Леруа Мерлен»

В Новосибирске «Леруа Мерлен» начал менять вывески

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен», которая уже 20 лет работает в России, окончательно меняет свой бренд. После ухода французского владельца компания начала менять свои вывески на «Лемана ПРО».

Демонтаж вывескок заметили читатели Atas.Info. Со здания гипермаркета на улице Мясниковой в микрорайоне Родники уже демонтировали вывеску со старым названием. Здание также начали украшать желтыми панелями, в цвете нового корпоративного стиля.

Магазин на улице Мясниковой открылся в 2016 году и стал 58-м филиалом сети в Росси. Сам бренд зашел в Новосибирск в 2008 году и обосновался в ТРЦ «Мега».

Отметим, что сейчас в стране действуют 111 магазинов. Процесс демонтажа вывесок в Москве начался еще в августе 2024 года. В Новосибирске ребрендинг до этого коснулся только служебных автомобилей и сайта.

В магазинах начался процесс ребрендингаВ магазинах начался процесс ребрендинга
В магазинах начался процесс ребрендинга. Фото: atas.info

Эксперты оценили стоимость полного ребрендинга сети в сумму до 2 миллиардов рублей. Сюда входят все элементы обновления — от фасадов и униформы до модернизации логистических центров и транспортной инфраструктуры.

Почему «Леруа Мерлен» уходит?

Решение о передаче управления российским подразделением было принято в 2023 году владельцем бренда, французской компанией Adeo, на фоне геополитической обстановки. В результате 99,99% долей компании были переданы Scenari Holding LP, зарегистрированной в ОАЭ.

Этим летом новый менеджмент заявил о полном отказе от старого названия, выбрав путь ребрендинга. Название «Лемана ПРО» символизирует новые ориентиры:

  • Le — лидерство,
  • Ma — французский «дом» (maison),
  • Na — природа и ответственность,
  • Pro — профессионализм в строительстве и обустройстве.
«В рамках ребрендинга в гипермаркетах „Лемана Про“ начался процесс демонтажа и замены вывесок и фасадных конструкций. Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов сети. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — рассказали в компании.

Что изменится для покупателей?

На практике изменения касаются визуальной составляющей бренда. В компании отметили, что ассортимент, обслуживание и ценовая политика останутся прежними. Основные этапы обновления включают:

  • Замена вывесок: процесс уже стартовал — первая новая вывеска появилась в Мытищах, где был открыт первый гипермаркет Leroy Merlin в России в 2004 году. До конца 2024 года новые фасады получат более 50 магазинов, а полностью обновление завершится в 2025 году.
  • Переработка корпоративного стиля: униформа сотрудников, брендированный транспорт, кассовые зоны и даже дизайн сайта — всё будет адаптировано под новый бренд.
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