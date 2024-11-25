«Леруа Мерлен» — все: что будет на месте европейского бренда

Posted 25 ноября, 03:04
Published 25 ноября, 03:04
Modified 25 ноября, 03:06
Updated 25 ноября, 03:06
Демонтаж вывескок заметили читатели Atas.Info. Со здания гипермаркета на улице Мясниковой в микрорайоне Родники уже демонтировали вывеску со старым названием. Здание также начали украшать желтыми панелями, в цвете нового корпоративного стиля.
Магазин на улице Мясниковой открылся в 2016 году и стал 58-м филиалом сети в Росси. Сам бренд зашел в Новосибирск в 2008 году и обосновался в ТРЦ «Мега».
Отметим, что сейчас в стране действуют 111 магазинов. Процесс демонтажа вывесок в Москве начался еще в августе 2024 года. В Новосибирске ребрендинг до этого коснулся только служебных автомобилей и сайта.
Эксперты оценили стоимость полного ребрендинга сети в сумму до 2 миллиардов рублей. Сюда входят все элементы обновления — от фасадов и униформы до модернизации логистических центров и транспортной инфраструктуры.
Решение о передаче управления российским подразделением было принято в 2023 году владельцем бренда, французской компанией Adeo, на фоне геополитической обстановки. В результате 99,99% долей компании были переданы Scenari Holding LP, зарегистрированной в ОАЭ.
Этим летом новый менеджмент заявил о полном отказе от старого названия, выбрав путь ребрендинга. Название «Лемана ПРО» символизирует новые ориентиры:
«В рамках ребрендинга в гипермаркетах „Лемана Про“ начался процесс демонтажа и замены вывесок и фасадных конструкций. Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов сети. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — рассказали в компании.
На практике изменения касаются визуальной составляющей бренда. В компании отметили, что ассортимент, обслуживание и ценовая политика останутся прежними. Основные этапы обновления включают: