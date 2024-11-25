Лучше сейчас начинать копить: за сколько и где в Новосибирске отметить Новый год 2025

Posted 25 ноября, 09:44
Published 25 ноября, 09:44
Modified 25 ноября, 09:46
Updated 25 ноября, 09:46
Если вы хотите перенестись во времена, когда джинсы-клеш были в тренде, а хиты Сергея Жукова звучали из каждого магнитофона, то выберите вечеринку в баре «Руки ВВерх!». Здесь вас встретит заботливая буфетчица тетя Зина с тазиком оливье, а в воздухе будет витать аромат бенгальских огней и шампанского.
Программа:
Адрес: ул. Красный проспект, 37
Сбор гостей: 31 декабря, 21:00
Цена: уточняется
Для тех, кто мечтает встретить Новый год с роскошью пятизвездочного отеля и высокой кухней, Grand Autograph (бывший Mariott) подготовил поистине изысканную ночь. Панорамный вид на Оперный театр, изысканная кухня от лучших шефов и элегантная атмосфера — все, чтобы создать ощущение праздника мирового уровня.
Программа:
Адрес: Орджоникидзе, 31
Сбор гостей: 31 декабря, 21:00
Цена: 29 000 рублей с человека (включена стоимость банкета)
Nebar, ранее известный своими скандальными вечеринками, приглашает в «рай». Владельцы обещают «греховные танцы с падшими ангелами, реки шампанского и атмосферу, в которой можно все». Если вы готовы на недетскую атмосферу, вам подойдет необычная программа с перчинкой.
Программа:
Адрес: ул. Красный проспект, 42а
Сбор гостей: с 20:00 до 8:00
Цена: вход — 1000 рублей, бронирование столика — 4900 рублей
В кафе «Скоморохи» вас ждет захватывающее путешествие в неизведанную галактику! Праздник, где клубы дыма и ракетные турбины создают атмосферу настоящего старта. Хотите почувствовать себя космонавтом? Тогда выберите этот вариант.
Программа:
Адрес: ул. Челюскинцев, 21
Сбор гостей: 31 декабря, 21:00
Цена: взрослый — 14 000 рублей взрослый, детский — 7 000 рублей (включена стоимость банкета)
В отеле River Park Новый год встретят с изысканной программой и видом на заснеженную реку. Стилизованный фуршет, выступление иллюзиониста и уютная атмосфера создадут идеальный праздник для всей семьи.
Программа:
Адрес: ул. Добролюбова, 2,
Цена: от 20 000 рублей с проживанием
Элегантный клуб «Ночь» предлагает провести праздник в стиле светских балов. Шоу-балет «Тиффани», живая музыка и игристое вино в неограниченных количествах подарят вам изысканную атмосферу.
Программа:
Адрес: кинотеатр «Победа», ул. Ленина, 7
Сбор гостей: 31 декабря, 21:30
Цена: от 8 000 рублей за столик
Любители классики оценят Новый год в «Максимилианс». Здесь вас ждет традиционный банкет с изысканным меню и живая музыка. Организаторы обещают программу в настоящем императорском стиле.
Программа:
Адрес: уточняется
Сбор гостей: 31 декабря, 20:00
Цена: от 9 000 рублей (банкет включен в стоимость)
Один из самых необычных праздников проведут в руинпабе «Типография». Здесь вы сами станете участником новогодней интерактивной сказки с артистами, насладитесь живой музыкой от группы GIVARA и диджей-сетом. Мероприятие проведут в стиле русской сказки, так что следует прийти в соответствующем дресс-коде.
Программа:
Адрес: Красный проспект, 22
Сбор гостей: 31 декабря, начало в 20:00
Цена: от 7 500 рублей (банкет включен в стоимость)
В отеле «Сосновый бор» можно провести все новогодние праздники. По бронированию готям предлагают три дня проживания в отеле, в которые включены новогодний банкет, живая музыка, уличная анимация, катание на хаски и снегоходах, мастер-классы и многое другое.
Программа:
Адрес: ул. Новая заря, 53а
Сбор гостей: с 31 декабря по 2 января
Цена: от 14 000 рублей за номер с участием в мероприятии
Поклонники советского кино наверняка оценят идею отпраздновать Новый год, вдохновившись знаменитым фильмом Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Гостей ждет таметическая шоу-программа, специальное новогоднее меню и живые выступления.
Программа:
Адрес: Советская, 52
Сбор гостей: 31 декабря, начало в 21:00
Цена: от 7 000 рублей за столик