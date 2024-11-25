atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:44

Published 25 ноября, 09:44

Modified 25 ноября, 09:46

Updated 25 ноября, 09:46

Новогодние шары на елке

Лучше сейчас начинать копить: за сколько и где в Новосибирске отметить Новый год 2025

25 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI. Новогодние шары на елке
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Чем ближе Новый год, тем больше начинаешь задумываться о том, где его провести. Мы изучили, что предлагают новосибирские бары, клубы и рестораны и сравнили цены на проведение праздничных программ.

«Руки ВВерх!» Бар — Новый год в стиле 90-х (18+)

Ретро-дискотекаРетро-дискотека
Ретро-дискотека. Фото: Изображение Midjourney

Если вы хотите перенестись во времена, когда джинсы-клеш были в тренде, а хиты Сергея Жукова звучали из каждого магнитофона, то выберите вечеринку в баре «Руки ВВерх!». Здесь вас встретит заботливая буфетчица тетя Зина с тазиком оливье, а в воздухе будет витать аромат бенгальских огней и шампанского.

Программа:

  • Поздравление от самого Сергея Жукова (пусть и виртуальное).
  • Музыкальное лото с призами от партнеров (общий фонд — 200 000 рублей).
  • Тематическая фотозона и фотокарточки на «Полароид».
  • Караоке до самого утра и любимые телешоу в новом формате.

Адрес: ул. Красный проспект, 37

Сбор гостей: 31 декабря, 21:00

Цена: уточняется

Grand Autograph Hotel — изысканный ужин с видом на оперный (18+)

Новый год в 2024Новый год в 2024
Новый год в 2024. Фото: Grand Autograph Hotel

Для тех, кто мечтает встретить Новый год с роскошью пятизвездочного отеля и высокой кухней, Grand Autograph (бывший Mariott) подготовил поистине изысканную ночь. Панорамный вид на Оперный театр, изысканная кухня от лучших шефов и элегантная атмосфера — все, чтобы создать ощущение праздника мирового уровня.

Программа:

  • Приветственный фуршет с живой музыкой.
  • Кавер-группы Audio Box и Dallas Band, интерактив от профессионального ведущего.
  • Подарки от отеля и розыгрыш призов.
  • Детская комната с аниматорами — чтобы даже малыши были счастливы.

Адрес: Орджоникидзе, 31

Сбор гостей: 31 декабря, 21:00

Цена: 29 000 рублей с человека (включена стоимость банкета)

Nebar — еще одна скандальная вечеринка с падшими ангелами (18+)

Афиша вечеринкиАфиша вечеринки
Афиша вечеринки. Фото: Nebar

Nebar, ранее известный своими скандальными вечеринками, приглашает в «рай». Владельцы обещают «греховные танцы с падшими ангелами, реки шампанского и атмосферу, в которой можно все». Если вы готовы на недетскую атмосферу, вам подойдет необычная программа с перчинкой.

Программа:

  • Захватывающий танцпол с диджеями и шоу.
  • Подарки и интригующие сюрпризы.
  • Игристое и закуски в неограниченном количестве.

Адрес: ул. Красный проспект, 42а

Сбор гостей: с 20:00 до 8:00

Цена: вход — 1000 рублей, бронирование столика — 4900 рублей

Кафе «Скоморохи» — космический Новый год (18+)

Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятия. Фото: «Скоморохи»

В кафе «Скоморохи» вас ждет захватывающее путешествие в неизведанную галактику! Праздник, где клубы дыма и ракетные турбины создают атмосферу настоящего старта. Хотите почувствовать себя космонавтом? Тогда выберите этот вариант.

Программа:

  • Тематические шоу и выступления.
  • Уникальная фотозона с космическим антуражем.
  • Новогодний банкет с сюрпризами и подарками.

Адрес: ул. Челюскинцев, 21

Сбор гостей: 31 декабря, 21:00

Цена: взрослый — 14 000 рублей взрослый, детский — 7 000 рублей (включена стоимость банкета)

River Park — Новый год с видом на Обь (18+)

Заснеженная рекаЗаснеженная река
Заснеженная река. Фото: 1MI

В отеле River Park Новый год встретят с изысканной программой и видом на заснеженную реку. Стилизованный фуршет, выступление иллюзиониста и уютная атмосфера создадут идеальный праздник для всей семьи.

Программа:

  • Ужин с блюдами на выбор: стейк, лосось или запечённые баклажаны.
  • Безлимитные напитки и снежная фотозона.
  • Анимация для детей, чтобы родители могли расслабиться.

Адрес: ул. Добролюбова, 2,

Цена: от 20 000 рублей с проживанием

Клуб «Ночь» — балетная программа и эксклюзивные подарки (18+)

Вечеринка в 2024 годуВечеринка в 2024 году
Вечеринка в 2024 году. Фото: Клуб «Ночь»

Элегантный клуб «Ночь» предлагает провести праздник в стиле светских балов. Шоу-балет «Тиффани», живая музыка и игристое вино в неограниченных количествах подарят вам изысканную атмосферу.

Программа:

  • Танцевальная кавер-группа M&Dance.
  • Конкурсы, интерактивы и подарки от клуба.
  • Салат оливье, кордон блю и легендарный «Красный бархат».

Адрес: кинотеатр «Победа», ул. Ленина, 7

Сбор гостей: 31 декабря, 21:30

Цена: от 8 000 рублей за столик

«Максимилианс» — праздник для императоров (18+)

Вечеринка в императорском стилеВечеринка в императорском стиле
Вечеринка в императорском стиле. Фото: «Максимилианс»

Любители классики оценят Новый год в «Максимилианс». Здесь вас ждет традиционный банкет с изысканным меню и живая музыка. Организаторы обещают программу в настоящем императорском стиле.

Программа:

  • Богатое меню из закусок, салатов и горячего.
  • Тематическая фотозона.
  • Программа с ведущим, розыгрыш призов и музыка до самого утра.

Адрес: уточняется

Сбор гостей: 31 декабря, 20:00

Цена: от 9 000 рублей (банкет включен в стоимость)

Руинпаб «Типография» — настоящая русская сказка (18+)

Праздник в стиле русских сказокПраздник в стиле русских сказок
Праздник в стиле русских сказок. Фото: 1MI

Один из самых необычных праздников проведут в руинпабе «Типография». Здесь вы сами станете участником новогодней интерактивной сказки с артистами, насладитесь живой музыкой от группы GIVARA и диджей-сетом. Мероприятие проведут в стиле русской сказки, так что следует прийти в соответствующем дресс-коде.

Программа:

  • живая музыка от группы GIVARA;
  • яркий DJ-сет от DJ Benjamin;
  • праздничный ужин с изысканным меню (салат с цыпленком, томленые говяжьи щёчки, профитроли).

Адрес: Красный проспект, 22

Сбор гостей: 31 декабря, начало в 20:00

Цена: от 7 500 рублей (банкет включен в стоимость)

«Сосновый бор» — кинематографическая вечеринка (18+)

Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятия. Фото: «Сосновый бор»

В отеле «Сосновый бор» можно провести все новогодние праздники. По бронированию готям предлагают три дня проживания в отеле, в которые включены новогодний банкет, живая музыка, уличная анимация, катание на хаски и снегоходах, мастер-классы и многое другое.

Программа:

  • проживание в номере на выбор;
  • спа-зона с хаммамом, сауной и бассейнами;
  • новогодний банкет с безлимитным алкоголем;
  • уличная анимация, катание на повозке, мастер-классы и выступления.

Адрес: ул. Новая заря, 53а

Сбор гостей: с 31 декабря по 2 января

Цена: от 14 000 рублей за номер с участием в мероприятии

Гастробар «Нюра» — карнавальная ночь по-рязановски (18+)

Фильм «Карнавальная»Фильм «Карнавальная»
Фильм «Карнавальная». Фото: реж. Эльдар Рязанов, 1956 г.

Поклонники советского кино наверняка оценят идею отпраздновать Новый год, вдохновившись знаменитым фильмом Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Гостей ждет таметическая шоу-программа, специальное новогоднее меню и живые выступления.

Программа:

  • музыкальная группа Give Me Five;
  • выступление резидента ShowToday Матвея Садчикова;
  • DJ RocknRolla и шоу-программа по мотивам «Карнавальной ночи».

Адрес: Советская, 52

Сбор гостей: 31 декабря, начало в 21:00

Цена: от 7 000 рублей за столик

«Очень ждем!» — новосибирцы рассказали о своем предновогоднем настроении
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, в каком стиле оформят Ледовый городок в Новосибирске в Новый годПоезд Деда мороза приехал в Новосибирск раньше Нового годаДед Мороз на Новый год только для богатых: услуги дедушек подорожали на 10%
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Клуб#Бар#Вечеринка#Новый год#Ресторан#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика