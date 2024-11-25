Лучше сейчас начинать копить: за сколько и где в Новосибирске отметить Новый год 2025

Если вы хотите перенестись во времена, когда джинсы-клеш были в тренде, а хиты Сергея Жукова звучали из каждого магнитофона, то выберите вечеринку в баре «Руки ВВерх!». Здесь вас встретит заботливая буфетчица тетя Зина с тазиком оливье, а в воздухе будет витать аромат бенгальских огней и шампанского.