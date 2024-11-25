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Posted 25 ноября, 07:58

Published 25 ноября, 07:58

Modified 25 ноября, 08:00

Updated 25 ноября, 08:00

Мужчина схватился за голову

Муж — депутат, жена — чиновница: прокуратура выявила семейные связи во власти

25 ноября 2024, 07:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Мужчина схватился за голову

В Новосибирской области депутата лишили полномочий из-за супруги в администрации

Депутат сельсовета в Новосибирской области использовал свое положение для поддержки супруги, занимавшей должность главы администрации. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, в одном из районов Новосибирской области произошел конфликт интересов, носивший политический характер. В конфликте участвовал депутат совета депутатов и его супруга, занимавшая должность в местной администрации.

Расследование установило, что депутат не только голосовал за избрание супруги на должность главы администрации, но и принимал участие в решении вопросов, связанных с ее работой, включая заслушивание отчетов и премирование.

Однако в нарушение статьи 10 закона «О противодействии коррупции» депутат не уведомил комиссию Совета депутатов о наличии конфликта интересов. Прокуратура Новосибирского района внесла представление в Совет депутатов. В результате его рассмотрения полномочия депутата были досрочно прекращены.

Напомним, недавно было принято решение полностью распустить совет депутатов одного из районов. Политики более трех месяцев не работали, но при этом получали зарплату.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Депутат#Прокуратура#Сельсовет#Коррупция
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