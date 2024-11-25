Муж — депутат, жена — чиновница: прокуратура выявила семейные связи во власти

Posted 25 ноября, 07:58
Published 25 ноября, 07:58
Modified 25 ноября, 08:00
Updated 25 ноября, 08:00
По данным следствия, в одном из районов Новосибирской области произошел конфликт интересов, носивший политический характер. В конфликте участвовал депутат совета депутатов и его супруга, занимавшая должность в местной администрации.
Расследование установило, что депутат не только голосовал за избрание супруги на должность главы администрации, но и принимал участие в решении вопросов, связанных с ее работой, включая заслушивание отчетов и премирование.
Однако в нарушение статьи 10 закона «О противодействии коррупции» депутат не уведомил комиссию Совета депутатов о наличии конфликта интересов. Прокуратура Новосибирского района внесла представление в Совет депутатов. В результате его рассмотрения полномочия депутата были досрочно прекращены.
Напомним, недавно было принято решение полностью распустить совет депутатов одного из районов. Политики более трех месяцев не работали, но при этом получали зарплату.