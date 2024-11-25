Мужчина погиб при пожаре в 17-этажном доме в Новосибирске

Posted 25 ноября, 04:36
Published 25 ноября, 04:36
Modified 25 ноября, 05:20
Updated 25 ноября, 05:20
Все произошло 24 ноября. В доме на улице Гребенщикова загорелась квартира. Из подъезда эвакуировались жильцы.
На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Во время ликвидации сотрудники МЧС нашли мертвого мужчину, который лежал на диване в горящей квартире.
Над устранением пожара трудились 36 человек и 9 единиц спецтехники. Причины случившегося установят дознаватели: по предварительной версии, виной всему непотушенная сигарета.
Неизвестные подожгли отделение судебных приставов. Огнем уничтожена мебель и компьютерная техника. На прошлой неделе непотушенная сигарета убила мужчину. Пожар произошел в двухэтажном доме. Также виновница пожара в «Зимней вишне» просится на свободу из-за здоровья.