Новосибирский депутат Украинцев вновь оказался в зале суда — чем завершился процесс

Игоря Украинцева арестовали весной. До этого он даже баллотировался в мэры города, но дальше второго тура не дошел. Сейчас он под стражей. Процесс завершился тем, что ему продлили арест еще на два месяца, до конца января 2025 года, пока идет расследование.