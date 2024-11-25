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Posted 25 ноября, 08:50

Published 25 ноября, 08:50

Modified 25 ноября, 08:52

Updated 25 ноября, 08:52

Он в СИЗО

Новосибирский депутат Украинцев вновь оказался в зале суда — чем завершился процесс

25 ноября 2024, 08:50
Фото: Новосибирский областной суд. Он в СИЗО

Новосибирского депутата Украинцева оставили в СИЗО до конца января

Депутата из Новосибирска Украинцева оставили в СИЗО, сообщает судебный департамент.

Народный избранник от Горсовета обвиняется в получении взятки. Якобы ему передали 3 млн рублей. За «вознаграждение» он мог поддерживать одного известного застройщика, а также обещал не сливать компромат журналистам.

Игоря Украинцева арестовали весной. До этого он даже баллотировался в мэры города, но дальше второго тура не дошел. Сейчас он под стражей. Процесс завершился тем, что ему продлили арест еще на два месяца, до конца января 2025 года, пока идет расследование.

Ранее депутат сельсовета в одном из районов области использовал свое положение для поддержки жены, которая занимала должность главы администрации.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Сизо#Арест#Взятка#Игорь Украинцев
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