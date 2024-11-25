Новосибирский тренер ХК «Сибирь» оправдал проигрыш «Металлургу»

Posted 25 ноября, 01:47
Published 25 ноября, 01:47
Modified 25 ноября, 01:49
Updated 25 ноября, 01:49
Игра проходила 24 ноября в Магнитогорске. Она шла между «Сибирью» и «Металлургом». Итоговый счет составил 1:3.
Как отметил тренер новосибирского ХК Вадим Епанчинцев, в первых двух периодах соперник был «посвежее». Третий же период и вовсе «засушил» подходы. Команде не хватило активных действий, считает тренер.
Новосибирцы ведут подготовку к каждой игре, однако команда клуба нуждается в обновлении состава. Осуществить это в настоящий момент не получится, так как у «Сибири» нет резерва. Ранее ХК «Сибирь» обвинил игрока «Динамо» в симуляции.