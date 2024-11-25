Новосибирский тренер ХК «Сибирь» оправдал проигрыш «Металлургу»

Новосибирцы ведут подготовку к каждой игре, однако команда клуба нуждается в обновлении состава. Осуществить это в настоящий момент не получится, так как у «Сибири» нет резерва. Ранее ХК «Сибирь» обвинил игрока «Динамо» в симуляции.