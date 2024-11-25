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Posted 25 ноября, 01:47

Published 25 ноября, 01:47

Modified 25 ноября, 01:49

Updated 25 ноября, 01:49

Новосибирцы проиграли

Новосибирский тренер ХК «Сибирь» оправдал проигрыш «Металлургу»

25 ноября 2024, 01:47
Фото: atas.info. Новосибирцы проиграли
Игра между «Сибирью» и соперниками закончилась не в пользу новосибирцев: главный тренер назвал причины.

Игра проходила 24 ноября в Магнитогорске. Она шла между «Сибирью» и «Металлургом». Итоговый счет составил 1:3.

Как отметил тренер новосибирского ХК Вадим Епанчинцев, в первых двух периодах соперник был «посвежее». Третий же период и вовсе «засушил» подходы. Команде не хватило активных действий, считает тренер.

Новосибирцы ведут подготовку к каждой игре, однако команда клуба нуждается в обновлении состава. Осуществить это в настоящий момент не получится, так как у «Сибири» нет резерва. Ранее ХК «Сибирь» обвинил игрока «Динамо» в симуляции.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Хк сибирь
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