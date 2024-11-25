Новосибирцы рассказали красноярцам об успехах в демографии

Posted 25 ноября, 07:41
Published 25 ноября, 07:41
Modified 25 ноября, 07:43
Updated 25 ноября, 07:43
Внедрение методов сотрудничества с общественными организациями соответствует целям и задачам федерального проекта «Демография». Организаторами конференции выступают Министерство занятости и соцзащиты и правительство Красноярского края. Событие приурочено к Году семьи и проходит под слоганом «Семьи Сибири — богатство России!».
В рамках обсуждения вопросов на тему «Роль общественных организаций и сообществ в демографической политике страны» министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила сформированную в регионе модель взаимодействия государства и некоммерческого сектора, позволяющую обеспечить максимальную доступность услуг в социальной сфере. За последние пять лет в Новосибирской области количество социальных сервисов увеличилось на 42%, а количество получателей услуг возросло на 20%. В текущем году объем финансирования некоммерческими организациями от министерства составил более 127 млн рублей, что на 35% больше, чем в 2022 году. Поддержку получили 48 организаций.
Среди главных направлений, которые воплощают негосударственные организации — места помощи детям с ограниченными возможностями, социальные отели для женщин, площадки для времяпрепровождения подростков, службы для тех, кто не имеет определенного места жительства, проекты по реабилитации членов семей погибших бойцов, предоставление услуг ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Муниципалитеты учитывают спектр предоставляемых услуг негосударственных организаций при составлении карты ресурсов с учетом потребностей целевых групп, что помогает эффективно распределять возможности территории для осуществления демографической и семейной политики.
«Высока роль НКО — как профессионального сообщества — в выработке новых решений в сфере семейной политики. Так, в партнёрстве с Благотворительным фондом „Солнечный город“ и другими НКО разработаны единые инструменты оценки факторов риска детского и семейного неблагополучия, успешно внедрен федеральный пилотный проект „Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет“, — отметила министр.
В качестве дополнительного примера успешного сотрудничества Елена Бахарева описала проект по строительству жилья для многодетных семей в формате поселка. Ассоциация родителей, объединившая 58 семей, которые получили участки земли, создала район под названием «Семейная сказка». При поддержке властей были проведены газификация, водоснабжение, электрификация, освещение улиц, уборка дорог, вывоз мусора, а также построены современные детский сад и начальная школа. Проблема транспортного обслуживания тоже была решена. Создана инфраструктура для активного досуга и отдыха семей. В настоящее время планируется строительства собственной школы, поликлинического пункта и нового центра досуга в районе.