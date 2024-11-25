Новосибирцы рассказали красноярцам об успехах в демографии

В рамках обсуждения вопросов на тему «Роль общественных организаций и сообществ в демографической политике страны» министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила сформированную в регионе модель взаимодействия государства и некоммерческого сектора, позволяющую обеспечить максимальную доступность услуг в социальной сфере. За последние пять лет в Новосибирской области количество социальных сервисов увеличилось на 42%, а количество получателей услуг возросло на 20%. В текущем году объем финансирования некоммерческими организациями от министерства составил более 127 млн рублей, что на 35% больше, чем в 2022 году. Поддержку получили 48 организаций.