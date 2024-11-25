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Posted 25 ноября, 05:09

Published 25 ноября, 05:09

Modified 25 ноября, 05:11

Updated 25 ноября, 05:11

Женщина погибла

Охотник подстрелил людей в Новосибирской области

25 ноября 2024, 05:09
Фото: 1MI. Женщина погибла
В Новосибирской области охотник выстрелил в людей, подробности дали в СКР и прокуратуре.

Инцидент произошел 23 ноября, в двух километрах от Барабинска. 29-летний мужчина отправился в лес на охоту. Он заметил движение в кустах и выстрелил туда два раза.

Пуля досталась людям. Там стояли два человека. Оба они получили ранения. Одна женщина скончалась в медицинском учреждении. Ей было 44 года.

Второму пациенту ничего не угрожает. Он получил касательное ранение. Расследуется дело из-за причинения смерти по неосторожности.

Фото: СКР

Ранее браконьеры добыли лося, за что поплатились. Это было незаконно. Теперь им грозит штраф. А косулю заметили возле администрации: она пришла туда по делам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Охота#Барабинск#18+
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