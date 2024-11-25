Охотник подстрелил людей в Новосибирской области

Posted 25 ноября, 05:09
Published 25 ноября, 05:09
Modified 25 ноября, 05:11
Updated 25 ноября, 05:11
Инцидент произошел 23 ноября, в двух километрах от Барабинска. 29-летний мужчина отправился в лес на охоту. Он заметил движение в кустах и выстрелил туда два раза.
Пуля досталась людям. Там стояли два человека. Оба они получили ранения. Одна женщина скончалась в медицинском учреждении. Ей было 44 года.
Второму пациенту ничего не угрожает. Он получил касательное ранение. Расследуется дело из-за причинения смерти по неосторожности.
Ранее браконьеры добыли лося, за что поплатились. Это было незаконно. Теперь им грозит штраф. А косулю заметили возле администрации: она пришла туда по делам.