Паленую водку продавал бизнесмен в Новосибирске

Posted 25 ноября, 02:32
Published 25 ноября, 02:32
Modified 25 ноября, 02:34
Updated 25 ноября, 02:34
Бизнесмен организовал ларек, где продавал алкогольную продукцию. Никаких документов на нее у него не было. Продажа осуществлялась на улице Пихтовой.
Тогда в дело вмешалась прокуратура. Предпринимателю внесли представление. Он демонтировал павильон и перестал нарушать закон.
В отношении нарушителя возбуждено три дела. Ему назначили штрафы на 60 тысяч рублей. Алкоголь конфисковали, а после уничтожат.
Самую крупную партию алкоголя уже изымали у новосибирцев. Тогда из склада вынесли 70 тысяч напитков. Также в Новосибирске запретили продавать алкоголь в жилых домах по ночам.