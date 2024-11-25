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Posted 25 ноября, 02:32

Published 25 ноября, 02:32

Modified 25 ноября, 02:34

Updated 25 ноября, 02:34

Алкоголь был незаконен

Паленую водку продавал бизнесмен в Новосибирске

25 ноября 2024, 02:32
Фото: 1MI. Алкоголь был незаконен
В Новосибирске конфисковали водку без документов, подробности сообщили в прокуратуре.

Бизнесмен организовал ларек, где продавал алкогольную продукцию. Никаких документов на нее у него не было. Продажа осуществлялась на улице Пихтовой.

Тогда в дело вмешалась прокуратура. Предпринимателю внесли представление. Он демонтировал павильон и перестал нарушать закон.

В отношении нарушителя возбуждено три дела. Ему назначили штрафы на 60 тысяч рублей. Алкоголь конфисковали, а после уничтожат.

Фото: прокуратура НСО

Самую крупную партию алкоголя уже изымали у новосибирцев. Тогда из склада вынесли 70 тысяч напитков. Также в Новосибирске запретили продавать алкоголь в жилых домах по ночам.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Алкоголь#Бизнесмен
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