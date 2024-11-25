Пес раскрыл дурной замысел пассажира — что пытался вывезти узбек из Новосибирска

Posted 25 ноября, 09:39
Published 25 ноября, 09:39
Modified 25 ноября, 09:41
Updated 25 ноября, 09:41
Служебная собака унюхала контрабанду у одного из пассажиров. Гражданин Узбекистана прошел по зеленому коридору и не стал декларировать денежные средства. Таким образом пес почувствовал дурной замысел мужчины.
В его сумке нашли более 40 тысяч американских долларов, 56 тысяч российских рублей и 293 тысяч узбекских сум. Декларации подлежит любая сумма выше 10 тысяч рублей.
Пассажира остановила в аэропорту собака Баяра. Узбек желал улететь до Самарканда. Было возбуждено дело. Если вина иностранца подтвердится, то его оштрафуют, либо ограничат свободу на два года.