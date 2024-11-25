atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:39

Published 25 ноября, 09:39

Modified 25 ноября, 09:41

Updated 25 ноября, 09:41

Крупные суммы вывозить нельзя

Пес раскрыл дурной замысел пассажира — что пытался вывезти узбек из Новосибирска

25 ноября 2024, 09:39
Фото: atas.info. Крупные суммы вывозить нельзя

Гражданин Узбекистана хотел вывезти из Новосибирска 40 тысяч долларов

В аэропорту Новосибирска остановили иностранца, который хотел вывезти валюту, подробности дали в таможенники.

Служебная собака унюхала контрабанду у одного из пассажиров. Гражданин Узбекистана прошел по зеленому коридору и не стал декларировать денежные средства. Таким образом пес почувствовал дурной замысел мужчины.

В его сумке нашли более 40 тысяч американских долларов, 56 тысяч российских рублей и 293 тысяч узбекских сум. Декларации подлежит любая сумма выше 10 тысяч рублей.

Пассажира остановила в аэропорту собака Баяра. Узбек желал улететь до Самарканда. Было возбуждено дело. Если вина иностранца подтвердится, то его оштрафуют, либо ограничат свободу на два года.

Фото: Сибирское таможенное управление
Лапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси
Узнать подробнее
Читайте также:
Контрафактные iPhone на 15 млн рублей пытались ввести перекупщики в НовосибирскВ Новосибирскую область тоннами ввозили лимон, имбирь и чеснокПассажир хотел вывезти из Новосибирска в Стамбул крупную сумму — его остановили
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Деньги#Иностранцы#Таможня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика