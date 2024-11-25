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Posted 25 ноября, 04:25

Published 25 ноября, 04:25

Modified 25 ноября, 04:27

Updated 25 ноября, 04:27

Митя Фомин проиграл

Певец Митя Фомин покинул шоу «Звёздные танцы»

25 ноября 2024, 04:25
Фото: ТНТ. Митя Фомин проиграл

Танец новосибирского певца Мити Фомина не впечатлел жюри шоу «Звёздные танцы»

Новосибирский певец Митя Фомин больше не сможет бороться за миллионы в танцевальном шоу.

Митя Фомин участвует в шоу «Звездные танцы» (16+). Он зажигал четыре выпуска подряд, но последняя программа для него стала финальной. В этот раз он исполнил танец с партнершей Кейко под свою песню. Это была органичная драма.

Однако жюри танцем не прониклось. Ему поставили низкие баллы. Новосибирец покинул проект. В последнем слове он пообещал забрать Кейко с собой на гастроли. Его поступок назвали мужским.

Также в шоу борется блогер Дава. У него есть все шансы выиграть 10 млн рублей, так как его танцы постоянно хвалят. Он даже впервые набрал максимальные 100 баллов от жюри.

Фото: «Звёздные танцы»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Танцы#Митя Фомин
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