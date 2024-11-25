Певец Митя Фомин покинул шоу «Звёздные танцы»

Posted 25 ноября, 04:25
Published 25 ноября, 04:25
Modified 25 ноября, 04:27
Updated 25 ноября, 04:27
Митя Фомин участвует в шоу «Звездные танцы» (16+). Он зажигал четыре выпуска подряд, но последняя программа для него стала финальной. В этот раз он исполнил танец с партнершей Кейко под свою песню. Это была органичная драма.
Однако жюри танцем не прониклось. Ему поставили низкие баллы. Новосибирец покинул проект. В последнем слове он пообещал забрать Кейко с собой на гастроли. Его поступок назвали мужским.
Также в шоу борется блогер Дава. У него есть все шансы выиграть 10 млн рублей, так как его танцы постоянно хвалят. Он даже впервые набрал максимальные 100 баллов от жюри.