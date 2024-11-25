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Posted 25 ноября, 03:49

Published 25 ноября, 03:49

Modified 25 ноября, 03:51

Updated 25 ноября, 03:51

Здание подожгли

Поджог в отделении судебных приставов в Новосибирске — что известно

25 ноября 2024, 03:49
Фото: 1MI. Здание подожгли

В Новосибирске подожгли отделение судебных приставов

В Новосибирске случился пожар в отделении, где работают судебные приставы, о чем проинформировали в МЧС.

Инцидент произошел в здании на Жуковского, 155. Отделение судебных приставов находится на первом этаже дома. Неизвестный поджег его поздно ночью 25 ноября.

Очевидцы говорят, что видели из окон черный дым. На место приезжали сотрудники МЧС. Пожарные потушили огонь. Была уничтожена мебель и техника.

Точный ущерб еще неизвестен. Пострадавших нет. Виновника сейчас разыскивают. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее бронетранспортер сожгли вандалы под Новосибирском. Она является одной из достопримечательностей города. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Поджог
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